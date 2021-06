Ayuso se enfrenta a la dirección del PP y se inclina por dejar a Toni Cantó sin consejería

El secretismo en torno a la composición del nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso crea nervios en el Partido Popular y suspicacias en un área de la dirección nacional. En el entorno de Ayuso no sueltan prenda y aseguran que la nueva alineación “solo la conoce ella y su libreta azul” que a todas partes le acompaña. También destacan la poca comunicación con Génova respecto a este tema. La presidenta madrileña ya advirtió que quería hacer un gobierno a su medida.

La libertad de Ayuso respecto a este asunto ha sacado a relucir el último pulso entre la regidora y el área de coordinación del partido por la figura de Toni Cantó. El ex diputado de Cs quedó fuera de la lista de Ayuso tras la decisión judicial que estimó “fuera de plazo” su candidatura. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad hizo un gesto en campaña asegurando que “para ser consejero o viceconsejero no hace falta” estar en las listas.

Hasta el momento, los populares daban por hecho que Cantó será nuevo consejero de Ayuso, pero los giros de la madrileña de última hora a la hora de configurar su gabinete han sembrado dudas en el ‘aparato’ de Génova que busca incluir al de Ciudadanos como sea.

Ante un resultado incontestable en las urnas, en el entorno de Ayuso se muestran de acuerdo con que la dirección nacional “no meta la mano” porque en la lista de consejeros de antes sí que lo hizo y “la cosa no salió bien”, desvelan.

Ahora, “ella tiene entidad propia para hacer y deshacer”. Unas palabras que más bien sugieren un pulso contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Las relaciones entre el también diputado popular y el equipo de Ayuso no fueron buenas al inicio de la campaña, pero desde ambos flancos reconocen ahora que “se han suavizado” por ambas partes.

Sin embargo, el problema de colocar a Toni Cantó de consejero, tal y como apuestan en Génova, no está resuelto, según las fuentes consultadas. Al no ser diputado regional, no puede ser portavoz del partido en la Asamblea, ni senador por designación autonómica.

Sólo queda encontrarle un hueco como consejero en el Gobierno de Madrid y así sacar poder sacar pecho desde la dirección nacional del encaje “transversal” del partido que, incluso, trasciende las siglas del PP. Pero los de Ayuso no lo tienen claro y a estas alturas se decantan más por el ‘no’ a incluir a Cantó como consejero.

Ayuso ya cuenta en su lista con la ex concejal de Cs y amiga, Marta Rivera de la Cruz, para el área de Cultura. Esto merma aún más las posibilidades de Cantó, cuyo puesto se había barajado para él. Ayuso tampoco contará con el ex ‘número dos’ de Cospedal, Agustín Conde, “por razones obvias”, sentencian desde el partido.

Ayuso cuenta con Serrano y Carballedo

Quien sí seguirá dando la batalla como portavoz es Alfonso Serrano. El popular desempeña este cargo desde septiembre de 2019 y ha llevado de manera activa la campaña de Ayuso en estas elecciones. La propia Ayuso ratificó su puesto este lunes asegurando que “su experiencia en la Asamblea de Madrid y su conocimiento de la región le hacen la persona idónea”.

Ayuso contará también con la consejera de Presidencia en funciones, Eugenia Carballedo, para que sea la nueva presidenta del Parlamento madrileño, según explicaron fuentes del Gobierno regional. La regidora madrileña busca premiar su labor sobre la gestión de la pandemia, en especial, “su habilidad para dotar a los hospitales de la red, los hoteles medicalizados, las residencias de mayores e Ifema de todos los dispositivos”, destacan las mismas fuentes.

Este martes se constituirá la Asamblea de Madrid tras los comicios del 4 de mayo, arrancando la XII Legislatura, que durará un máximo de dos años y en la que los ‘populares’ aglutinan 65 de los 136 escaños que componen la Cámara. La gran incógnita todavía por resolver es qué puestos ofrecerá Ayuso a Vox en la Mesa de la Asamblea y si la formación de Abascal aceptará tras su último órdago lanzado.

Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad, ofreció a Ayuso negociar un acuerdo este lunes para la Mesa de la Asamblea si la popular se compromete a reducir los diputados de la Cámara de 136 a 69. A pocas horas de que se constituya la Cámara, la formación de Abascal no ha culminado ninguna negociación con el PP.

Los populares no necesitan el apoyo de Vox para mantener sus cuatro puestos en la Asamblea de Madrid, pero Vox sí que necesita el acuerdo si quiere seguir manteniendo una vicepresidencia. Ayuso se mostró dispuesta a ser generosa con la formación de Abascal, pero en ningún caso cederle la presidencia.

Desde los populares mediante la figura de Serrano ya han respondido a Vox que esta reducción la llevaba el PP en su programa electoral y no cuentan con la mayoría de dos tercios de la Cámara para poder aprobarlo, por lo que será necesario el apoyo de otros grupos. Asimismo, señala que ahora solo se está hablando de la composición de la Mesa y que no se pueden mezclar estas cuestiones programáticas.

Los populares aseguran que en la negociación que están llevando a cabo con Vox “hemos querido hablar de otras cuestiones como presencia en comisiones, iniciativas parlamentarias, hemos ofrecido a Vox estos temas para mejorar su visibilidad y su trabajo en esta Cámara, pero no han querido o no le dan la importancia que tiene”.

A pesar de la falta de acuerdo, afirman que a lo largo del día y este martes hasta antes de la votación “seguiremos trabajando para lograr ese acuerdo y este entendimiento. Nuestra voluntad es tejer un clima de entendimiento en esta legislatura y debe de comenzar mañana”.

Los populares esperan que las dos formaciones políticas respalden a los candidatos que presenten, advirtiendo de que “ninguno de nuestros votantes entendería que Vox acabara votando a la izquierda” y que “Vox no puede acceder a la mesa por sí mismo, creemos que es de justicia que esté”.