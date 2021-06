El ocio nocturno de Madrid lleva a los tribunales las restricciones de Darias

La guerra de Carolina Darias con varias comunidades autónomas por las nuevas restricciones a la hostelería se traslada a los tribunales. Después de que varias comunidades autónomas –entre ellas Madrid, País Vasco, Galicia y Andalucía– se declararan en rebeldía, las amenazas de los empresarios madrileños ya son reales: las asociaciones más representativas del ocio nocturno han interpuesto un recurso judicial contra lo que consideran “un nuevo obstáculo para la recuperación”.

Este mismo sábado ha entrado en vigor la nueva orden acordada en el último Consejo Interterritorial de Salud que establece que las discotecas podrán abrir hasta las dos de la mañana, mientras que bares y restaurantes podrán cerrar a la una. Sin embargo, las medidas están sujetas a unas condiciones epidemiológicas que, en concreto, Madrid no cumple.

Leer más: El ocio nocturno amenaza al Gobierno con una oleada de denuncias por las nuevas restricciones

El nuevo plan de desescalada de la ministra de Sanidad establece que solo las regiones que cuenten con un nivel de alerta 1 sobre el coronavirus podrán volver a abrir los establecimientos del ocio nocturno, después de más de un año clausurados por completo. Y la región que preside Isabel Díaz Ayuso cuenta con una incidencia acumulada de 155 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

“Esto es una intromisión en las competencias reguladoras de la Comunidad de Madrid”, han criticado las organizaciones este sábado a través de un comunicado. Por ello, el sector reclama “la soberanía competencial” de la región para regular la reapertura del ocio nocturno y todas sus actividades de espectáculos culturales”.

“Esto es una intromisión en las competencias reguladoras de la Comunidad de Madrid”

Y para ello piden impulsar un proceso de diálogo y colaboración público-privada entre las asociaciones del sector con el Gobierno autonómico. El objetivo es, según han recalcado, “establecer un plan de medidas progresivo y planificado que permita recuperar la actividad de las pymes del sector”.

Los hosteleros reclaman el liderazgo de Ayuso

“Es necesario que (la comunidad) mantenga su liderazgo e iniciativa promoviendo una desescalada razonable y viable para los sectores del ocio y hostelería, frente al inmovilismo permanente del Ministerio de Sanidad y su abandono frente a la actividad reglada que protege el ocio y la socialización ciudadana a favor de las conductas ilegales irregulares, tal y como pudo comprobarse a la finalización del toque de queda”, dicta el texto.

Isabel Díaz Ayuso./ EFE/Mariscal

Este nuevo protocolo de Sanidad ha caído como un jarro de agua fría en el Ejecutivo del PP, justo cuando estaba inmerso en conversaciones con la patronal del ocio nocturno para facilitar el retorno de la actividad.

Leer más: Sanidad impone el cierre de los bares a la 1 y de las discotecas a las 2

La líder popular criticó este jueves que la decisión del Ministerio de Sanidad se había producido demasiado tarde, que no está sustentada en ningún informe científico que la avale y que no se ha acordado con una mayoría unánime de todas las regiones. “Tomaremos las decisiones más equitativas y las más productivas”, advirtió. “Conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes”, añadió.

Ayuso estudia recurrir el plan del Gobierno

Según ha podido saber esta semana Economía Digital, la presidenta regional se ha reunido con los servicios jurídicos de la Comunidad para estudiar el caso y, si procede, recurrir el plan de Sanidad.

Leer más: Madrid y País Vasco se declaran en rebeldía contra el plan del ocio nocturno

Desde el área de sanidad madrileña apuntaron a que Darias dio menos de 24 horas a las comunidades autónomas para aprobar las nuevas restricciones a la hostelería y consejeros de distintos territorios apuntan a que el Gobierno les envió el documento con sus planes media hora antes de celebrarse el cónclave de Sanidad.

“No teníamos nadie ni idea de lo que se iba a proponer. No ha habido reuniones con Sanidad los días previos y no están cumpliendo la parte de la cogobernanza entre Gobierno y comunidades”, denunciron desde la consejería de sanidad madrileña.