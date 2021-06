Así será la apertura del ocio nocturno: prohibido bailar y solo hasta las 2:00 horas

Mientras todos los sectores poco a poco vuelven a la normalidad, el ocio nocturno se mantiene como la asignatura pendiente del Ministerio de Sanidad. El fin del estado de alarma no supuso la apertura de estos establecimientos. De hecho, la titular del departamento, Carolina Darias, recordó entonces a las comunidades que la Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) aprobada el 14 de agosto de 2020 en el Consejo Interterritorial, por la que se prohíbe las discotecas seguía vigente. Ahora, casi un año más tarde, el Gobierno estudia la apertura y se debatirá este miércoles en el Consejo Interterritorial.

La propuesta del Ejecutivo es que los locales de ocio nocturno puedan abrir hasta las 2:00 de la madrugada, una hora más tarde que la hostelería, según ha adelantado La Razón. Sin embargo, para que se dé esta situación tendrán que cumplirse dos condiciones.

En primer lugar, no estará permitido bailar. La idea del ministerio es que los locales coloquen mesas y sillas por todo el recinto y que los clientes permanezcan sentados en todo momento. Por otro lado, todo dependerá de la evolución de los datos epidemiológicos. No obstante, Sanidad todavía no ha indicado qué umbrales establecerá. Actualmente, la incidencia acumulada ya ha bajado hasta los 121 casos por cada 100.000 habitantes.

Catorce meses después de que se declarara el estado de alarma y se cerrase el ocio nocturno por la pandemia, Sitges celebró esta noche un ensayo clínico en el que cerca de 400 voluntarios disfrutaron de nuevo de bares nocturnos sin la necesidad de guardar distancia social aunque con mascarilla, uso de gel hidroalcohólico y tras haberse sometido a una prueba rápida de antígenos. EFE/Alejandro García

Según el informe de Sanidad correspondiente a la semana del 10 al 16 de mayo, tras el fin del estado de alarma, se contabilizaron 169 brotes en el ámbito social, lo que supuso un aumento respecto a la semana anterior. “Las reuniones familiares y de amigos continúan siendo el ámbito de concurrencia más frecuente”, alerta el documento.

Andalucía tiene su propio plan

Aun así, Andalucía diseño un plan por el que las discotecas podían estar abiertas hasta las 2:00 horas. Eso sí, con pista de baile en el exterior y siempre con mascarilla. La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, conocida como España de Noche, pidió extrapolar este modelo al resto de regiones y advirtió que si el ocio nocturno permanecía cerrado España se convertiría en un “macrobotellón”.

Esta organización defiende que, con restricciones de aforo y protocolos, el sector podría acoger a más de 1,5 millones de clientes cada fin de semana. De esta forma, se evitarían las fiestas ilegales y los botellones en las calles. El mayor ejemplo de aglomeraciones sin control es Barcelona, donde este fin de semana la policía tuvo que desalojar en torno a 5.000 personas que bebían cerca de la playa. Algo similar ocurrió en Valencia, donde se interpusieron más de un millar de denuncias.

Cada vez son más las autonomías que se animan a la apertura. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la avaló con medidas cautelares y estableció dos niveles, el 1 y el 2, en el primero se permite la pista de baile.

Por su parte, Cantabria estudia la apertura con licencia de bar mixto e incluso se plantea establecer el cierre a las 4:00 horas. Otras regiones como Madrid y Extremadura serán más cautelosas y esperarán a la decisión del Consejo Interterritorial.