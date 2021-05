El fin del estado de alarma dispara las reservas de viajes

Los españoles tienen ganan de viajar. El fin del estado de alarma -por el que, en principio, se pone fin a las restricciones de movilidad y los confinamientos perimetrales– ha disparado el número de reservas. El sector turístico ve ya la recuperación en el horizonte e incrementa el optimismo. Incluso desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) creen que este año se podrían alcanzar niveles del 60-65% respecto a 2019.

Así lo ha asegurado Ramón Estalella, secretario general de este organismo, en una entrevista en Cadena Ser. “Los españoles están mas deseosos de viajar de lo que podríamos imaginar”, ha señalado. Y es que los días previos al 9 de mayo, “los destinos más cercanos comenzaban a tener más visitas y reservas en internet”. Pero, sobre todo, ya hay mucho movimiento de reservas de cara a julio y agosto.

En concreto, la página web de la cadena hotelera Paradores registró un récord histórico de ventas el domingo pasado. “ Los últimos fines de semana previos al fin del estado de alarma nuestra ocupación media rondaba los sábados el 35%-40%. Para este fin de semana la ocupación media se estima en un 70% y varios Paradores colgarán el cartel de completo”, han apuntado desde la compañía.

Incertidumbre en el turismo extranjero

La tendencia indica que los españoles se moverán este verano en territorio nacional. Sin embargo, este mercado apenas cubre el 30% de las camas turísticas en España. Por ello, desde CEHAT han apuntado que hay que atraer al turismo extranjero. Pero la incertidumbre sobre la apertura de fronteras, cuarentenas y conectividad aérea no permite dar fechas.

El sector se agarra al certificado digital covid, la única forma de salvar el verano. Este pasaporte, que está previsto que llegue en junio, permitirá movimientos siempre que los viajeros muestren su condición sanitaria, bien sea a través de una acreditación de la vacuna o una prueba diagnóstica negativa.

“Necesitamos el turismo extranjero y ahí sí que no podemos dar fechas: no sabemos cuándo va a llegar la conectividad aérea ni cuándo van a abrir sus fronteras”, ha lamentado Estalella. “Esperamos reservas cercanas al 60-70% respecto a 2019, pero hay componentes que nos hacen no tener ninguna certeza“, ha agregado.

Las agencias de viajes han registrado hasta el momento un índice de reservas nacionales del 25% respecto al 2019 en estas mismas fechas. Pero las internacionales brillan por su ausencia.

“Creemos que avanzaremos en breve, pero el verano costará salvarlo con el turismo nacional”, ha aseverado al citado medio Antonio Caño, vicepresidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV).Y ha añadido: “Prevemos que, si no llegan buenos índices de vacunación, al menos en España y en Europa difícilmente lo salvemos”, señala

Los campings, entre las opciones preferidas de viaje

En tiempos de covid una de las opciones preferidas de los españoles y que más está en auge es la de instalarse en campings. Es la mejor forma de estar en un espacio abierto y con aire fresco. Y por ello, según los datos de la Federación Española de Campings (FEEC) en la última semana las reservas en estos establecimientos han subido un 30%, la mayoría de ellas para julio y agosto.

Los mismo ha ocurrido también con el alquiler de caravanas, una forma de viaje que te permite evitar contactos con otras personas y protegerte del coronavirus. Según ha informado Cadena Ser, empresas como Caravaning K2 aseguran que ya tienen todo reservado para este verano.