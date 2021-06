Ola de alegaciones contra el ‘puerta a puerta’: la estrategia de Sant Andreu para frenar a Colau

Los vecinos buscan todas las fórmulas posibles para dejarle claro al gobierno de Ada Colau su descontento con el sistema de recogida de basuras ‘puerta a puerta’. Si este pasado jueves convocaron una sonora manifestación ante la sede del distrito de Sant Andreu, también pretenden enviar una ola de protestas vía alegaciones que obligue al ayuntamiento a responder.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Sant Andreu Sud, Cristina Galán, ha explicado que tienen buenas sensaciones con el número de vecinos que se están sumando a la iniciativa de presentar quejas formales en el ayuntamiento para intentar paralizar un sistema, impuesto sin consenso vecinal y que genera problemas en el barrio.

Galán ha recordado que este plazo se termina el próximo 16 de junio, y lamenta que sea una fecha única para todo el vecindario, pese a que la mitad del barrio forma parte de la llamada ‘Fase 2’, las calles donde el ‘puerta a puerta’ se empezará a aplicar a partir del mes de octubre: “Cuando se lo impongan ya estarán fuera de tiempo”.

‘Fans del Porta a Porta’ ofrece un modelo de alegaciones

A través de la página web de Fans del Porta a Porta, una plataforma vecinal de rechazo a este sistema de recogida de basuras, se informa con detalle sobre cuáles son los pasos a seguir para presentar las alegaciones frente al ayuntamiento. Además, advierten de todos los canales a través de los cuales –presenciales y telemáticos– se pueden presentar estos documentos.

Para aquellos que no sepan bien cómo presentar una alegación, la propia entidad ha puesto a disposición de los vecinos un formulario [disponible aquí] donde únicamente tengan que rellenar sus datos personales, donde se explica toda la problemática de este sistema de recogida de basuras.

Leer más: Hartazgo vecinal contra Ada Colau por la basura amontonada en Sant Andreu

En el texto estándar facilitado por esta plataforma vecinal, se recuerdan los principales problemas de este sistema: empeoramiento de la salubridad de la propia casa y también en las calles, la facilidad para localizar posibles pisos vacíos o varias problemáticas que afectan al día a día del barrio.

El documento también incide en los problemas de privacidad y protección de datos que provoca este modelo: “No hay ninguna garantía ni información sobre cómo se protegerá la información que se pueda obtener a través de la basura y la posterior asociación a la vivienda con chip, qué limitaciones de uso tendrá y cómo se protegerá intimidad de las personas”.

Manifestación de rechazo al modelo: “¡Fuera Colau!”

El envío masivo de alegaciones contra este sistema se enmarca dentro de la gran cantidad de acciones que se llevan a cabo en Barcelona. Un centenar de vecinos se concentraron este jueves frente a la Audiencia Pública que se celebraba en la sede del distrito, con la presencia del concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia.

Los manifestantes pidieron la dimisión de la alcaldesa de Barcelona al grito de “¡Fuera Colau!”. Los vecinos están hartos de las imágenes de bolsas de basura amontonadas en las calles y la política restrictiva de no recoger aquellos residuos que según los criterios municipales están mal clasificados.

Manifestantes contra el ‘puerta a puerta’ de Sant Andreu despliegan una pancarta contra Ada Colau / ED

Algunos de los concentrados tildaron este sistema de “marranada”. “Por imposición, no lo haré, y yo reciclo”, explicó a ED la vecina Joana Gallart, presente en la manifestación y pendiente de que se le aplique también el sistema: “Me es más fácil llevar la basura a Bon Pastor que acogerme a los horarios que me impone el Ayuntamiento”.