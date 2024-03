Almeida acepta ir al Congreso a explicar la compra de mascarillas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este jueves que si el PSOE solicita que vaya a la comisión de investigación por las mascarillas en el Congreso de los Diputados irá, aunque espera que «que cuando vaya no esté una protagonista de la trama de corrupción como presidenta», en referencia a la actual presidenta de la Cámara, Francina Armegol, salpicada por el caso Koldo cuando era presidenta de Baleraes.

«Si me citan, allí iré, pero me van a escuchar», así se expresó el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en la que criticó que «parece mentira que la presidenta del Congreso, que dirige los trabajos de la comisión de investigación como presidenta, sea una de las principales investigadas en esa comisión de investigación y no haya dimitido».

Asimismo, señaló al PSOE, al que calificó como «centro de una trama de corrupción que se extiende al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos». Añadió que su opinión sobre «el objeto de la comisión de investigación» es que «durante la pandemia, hubo una organización corrupta llamada Partido Socialista Obrero Español con su secretario de Organización al frente, José Luis Ábalos, que se lucró mediante la corrupción de las mascarillas».

En en esa línea, aclaró que no tendrá «ningún problema en responder a las preguntas del representante del PSOE», pero apuntaló que «el representante del Partido Socialista tendrá que escuchar que forma parte de un partido que tenía una organización y una trama corrupta dentro, que extendió su ramificaciones al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos».

A ese respecto explicó también que no responderá también si hay preguntas de los independentistas para mostrar su «asombro» de que «golpistas, corruptos y presuntos terroristas se atrevan» a plantearle «cualquier tipo de pregunta». «No tendré ningún problema en responderles porque no tengo nada que ocultar», sentenció. Finalmente, reiteró su disposición a ir pero subrayó que le van a «escuchar».