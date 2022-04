El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado este martes en el pleno extraordinario convocado a petición de Más Madrid y PSOE para abordar el caso de las mascarillas que, lejos de tener final sigue siendo el protagonista en la actualidad política del Ayuntamiento. Cabe destacar que lo hace un día después de que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño tuviesen que declarar ante el juez que instruye este caso, Adolfo Carretero.

La Fiscalía General está investigando en estos momentos a Medina, hermano del duque de Feria e hijo de Nati Abascal, quién recibió un millón de dólares en dos transferencias desde la empresa malasia Leno como comisión por el papel de intermediación que hizo entre Luceño y el Ayuntamiento de Madrid para que este pudiera venderle material sanitario. Este caso ha costado 12 millones de euros a las arcas públicas madrileñas.

Los empresarios investigados señalaron al propio Almeida, quien reconoció haber hablado con uno de los implicados (Luis Medina), según explicó el mismo alcalde, para agradecerle la donación de unas 180.000 mascarillas y sin ser consciente del presunto fraude. No obstante, pese a las sospechas de fraude, el ayuntamiento no denunció el caso y tan solo pidió la devolución del dinero.

Este martes, el regidor ha respondido a una cuestión clave: «¿Por qué se escogió este contrato?», a lo que, en su intento de apartar el foco que lo alumbra con intensidad en estos momentos, ha respondido: “Porque la empresa Leno garantizaba material de calidad y llegaba en 20 días. No pagamos ni un euro a Medina ni a Leno ”. ¿Por qué no lo denunciamos? “Porque no sabíamos el cobro de comisiones”.

Leer más: Madrid quiere embargar los bienes a Luis Medina tras el escándalo de las mascarillas

«¿A ustedes les pareció el precio escandaloso en aquel momento? Porque no dijeron nada del precio y felicitaron a Elena Collado», ha incidido Almeida. De este modo, el alcalde también ha defendido la intervención de la coordinadora general de Presupuestos y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ante la petición de dimisión de Recupera Madrid. «Antes de que se vayan Engracia Hidalgo y Elena Collado me voy yo de este Ayuntamiento», ha apostillado.

De esta manera, el dirigente madrileño ha realizado por primera vez una defensa pública de Elena Collado, la alto cargo municipal que medió con los comisionistas y en el ojo del huracán por una cadena de WhatsApp y por decidir un regalo de 50.000 mascarillas a un hospital madrileño donde trabajaba la mujer de uno de los comisionistas. “Tratan de machacar a Collado”, dijo Almeida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, junto a la diputada del PP María Inmaculada Sanz Otero. EFE/Javier Lizón

Asimismo, el alcalde de Madrid ha incidido en que que él no sabía nada hasta hace solo unas semanas. También ha señalado que desconocía que un primo suyo hubiera hablado por teléfono varias veces con la directora general de alcaldía, Matilde García Duarte, para pedirle el contacto de la encargada de los contratos. “No tenía ni idea de que mi primo había intervenido”, declaró el alcalde tras conocerse este escándalo. “¿Responsabilidad política? No, hay que entender el contexto”, dijo otro día.

Podemos pide la declaración como investigado del primo de Almeida

Este martes, Podemos ha solicitado al juez del caso de las mascarillas que cite a declarar como investigado al primo de Almeida. El partido que ejerce la acusación popular en la causa afirma que, según confirmó Medina en su declaración ante el magistrado, «la persona de la que consiguió el dato de contacto con el que, a la postre, habría obtenido un desmesurado beneficio económico, sería D. Carlos Martínez-Almeida«.

«Según hemos podido conocer, resulta ser familiar de D. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, circunstancia personal que le podría haber facilitado al investigado D. Luis Medina el acceso directo a la persona cuyas funciones eran, en el momento de los hechos, las de gestión de compras del material sanitario», han añadido en referencia a la funcionaria Elena Collado. Por eso Podemos considera «pertinente, útil y necesario para el esclarecimiento de los hechos» la declaración de Carlos Martínez-Almeida.