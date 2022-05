Almeida, sobre el presunto espionaje a Ayuso: «Me lo dijo una persona de confianza del PP en diciembre»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación que indaga el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con el fin de esclarecer la posible contratación a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en 2021, de detectives o investigadores privados para asuntos particulares del PP.

En el centro de la polémica se encuentra la participación de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la dirigente regional, en la compra de emergencia de mascarillas para la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia a través de la firma Priviet Sportive, por la que recibió 55.850 euros más IVA.

Leer más: Ayuso no descarta haber sido espiada por Pegasus

Por su parte, el dirigente madrileño ha declarado en la décima y última sesión de dicha comisión que se enteró de este escándalo a mediados del pasado mes de diciembre. «Me lo dijo una persona de confianza del PP, que también conoce a Isabel Díaz Ayuso», ha expresado, y ha afirmado que inmediatamente se lo comunicó al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y a la portavoz y titular de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

Asimismo, Almeida ha concretado que con el presidente de la EMVS y concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, habló el 11 de enero, un día antes de la reunión en la sede de Urbanismo, en el Edificio Apot, en la que participó Borja Carabante. Ha justificado ese plazo de tiempo a motivos de salud debido a una infección de Covid-19, lo cual le impidió reunirse antes.

No se ha espiado a la señora Ayuso José Luis Martínez Almeida

Durante la sesión, en el turno de preguntas de los grupos, el Grupo Mixto ha realizado una pregunta clave de la mano de Marta Higueras: «¿Se ha espiado con medios municipales a la señora Ayuso o su entorno?». Por su parte, el alcalde, mostrándose sonriente ante los medios, nada nervioso, ha respondido contundentemente: “No se ha espiado a la señora Ayuso. No se ha acreditado que se haya hecho este encargo con dinero público”.

No obstante, Higueras ha insistido sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid “mintió” al “acusar” al Ayuntamiento de ese intento de espionaje. “La señora Ayuso no acusó al Ayuntamiento de espiarla en ningún momento”, ha replicado Almeida. El madrileño ha declarado que tuvo la “convicción” de que no había caso “en el mismo momento” en que “culminaron” las averiguaciones que mandó hacer, en torno al 10 u 11 de enero.

La figura de Carromero

Por otro lado, José Manuel Calvo, también del Grupo Mixto, ha hecho hincapié en por qué dimitió Ángel Carromero como coordinador general de la Alcaldía de Madrid con efecto inmediato tras mantener una conversación con el alcalde. Carromero era el hombre de confianza de Almeida al frente de la alcaldía de Madrid. El presidente es actual director general de la Coordinación de la Alcaldía en el consistorio, y posible artífice de la operación de espionaje orquestada desde Génova contra Ayuso.

“A raíz de una serie de informaciones que aparecieron en la tarde del miércoles (16 de febrero), llamé a Ángel Carromero. Le comenté esas informaciones que habían salido, el contenido de las mismas. Me negó que tuviera cualquier implicación en relación con las informaciones en las que se le implicaba”, ha vuelto a reiterar Almeida.

José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. // Por Covadonga Lacruz

“Pero es cierto que convenimos en una cuestión, y es que la imagen y la reputación del Ayuntamiento, por una cuestión tan sensible como pudiera haber sido esta que no se ha producido, lo cierto es que el Ayuntamiento no podía estar en los titulares”, y “me dijo que dado que se estaban haciendo una serie de acusaciones en este sentido era más fácil defenderse desde fuera del Ayuntamiento” que desde dentro.

Además, el regidor ha recalcado que la decisión de dimitir es un acto “personalísimo” y “le corresponde a Carromero», que ha subrayado que “de acuerdo a las informaciones que él tenía” una vez se le comentó el rumor del espionaje “en ningún caso se apuntó al nombre de Ángel Carromero”, como sí ocurrió “posteriormente” en los medios.

Leer más: Ángel Carromero dimite tras el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso

Por último, cuando Calvo le ha preguntado por qué no restituyó a Ángel Carromero en su puesto, Almeida ha contestado con una pregunta: “¿De verdad me está preguntando usted por qué no restituyo a Ángel Carromero en el puesto como objeto de la comisión de investigación?¿Tan desesperados están ustedes de no haber encontrado absolutamente nada y pretenden que esto en vez de una comisión de investigación sea una sala de rumores y cotilleos? Señor Calvo, por favor”, ha apostillado.