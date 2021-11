Almeida defiende su ‘buena relación’ con Ayuso

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a salir al paso este miércoles tras las tensiones en el seno del PP en Madrid. En concreto, Martínez-Almeida ha aclarado que su relación con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso es “muy buena” y ha rechazado rumores provenientes de los “entornos”.

“Tengo un contacto muy frecuente con la presidenta de la Comunidad, nuestra relación es muy buena. A mí los ‘entornos’ ni me van ni me vienen, a mí lo que me va son las personas” ha explicado el alcalde de Madrid, que ha vuelto a insistir en que su relación tanto laboral como profesional y personal con Ayuso es muy buena y que gracias a ello “los madrileños perciben que vamos al unísono”.

No obstante, Almeida ha rechazado profundizar más sobre la situación del PP madrileño aunque ha reconocido que “hay ansiedad con este tema”, sobre todo después de que se enfrentara a Ayuso por la fecha del congreso del PP de Madrid, un evento donde estará en juego la presidencia del partido en la región, cargo por el que previsiblemente ambos competirán.

Pese a la buena sintonía que han venido mostrando el tándem popular que gobierna la capital y la Comunidad, lo cierto es que Ayuso, de ganar el cargo de la presidencia del PP en Madrid, podría adquirir un poder que le diera oportunidades incluso de rivalizar con Pablo Casado en su carrera a La Moncloa, algo que ya le ha valido enemistades en el PP nacional, como con el número dos de Casado, Teodoro García Egea.

Ayuso ya confirmó su intención de presentarse para el cargo, sin abandonar, no obstante, la presidencia de la Comunidad. Almeida, por contra, todavía no lo ha hecho y esperará en un principio hasta la celebración del Congreso del PP de Madrid para anunciar (o no) su candidatura, que podría ser impulsada desde el entorno de Casado para hacer de contrapeso a Ayuso.

“Isabel Díaz Ayuso y yo tenemos una gran relación y nuestro contacto para tratar los diversos problemas de Madrid y cómo afrontarlos es prácticamente diario“, ha sentenciado el primer edil, que ha valorado que esa estrecha relación es una de las grandes fortalezas del PP en la región y que por ello “no hablará más de la situación del PP en Madrid”.