Amenaza al turismo: Francia baraja tomar medidas ante la ola de contagios de España

La nueva oleada de contagios en España ocupa las principales portadas europeas. Mientras hace tan solo dos semanas el Gobierno de Pedro Sánchez se dedicó a observar simplemente como la variante delta amenazaba a los países miembros y a su recuperación y flexibilizó las restricciones, ahora la quinta ola española se ha convertido en la comidilla del Viejo Continente.

El incremento de casos positivos, aunque sea entre jóvenes sin vacunar, llega un momento crucial para España: el verano. El impulso del turismo pasa porque los principales países emisores de viajeros, entre ellos Francia, vean este país como un lugar seguro para pasar sus vacaciones. Pero el Gobierno de Emmanuel Macron ya baraja tomar diferentes medidas ante el aumento de infecciones en su país vecino.

Esta tarde se reunirá, como cada miércoles, el Consejo de Defensa francés para decidir si hace falta imponer nuevas restricciones de viaje. Y en este encuentro se debatirá si tomar medidas específicas ante la cascada de contagios en España.

Así lo ha explicado este miércoles el secretario de Estado de Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, en una entrevista en la emisora France Info. Sin embargo, no ha querido adelantar más información.

El responsable de Turismo francés evita hablar del cierre de fronteras

Al ser preguntado por si el cierre de fronteras con España es una opción, Lemoyne se ha limitado a responder que observarán “atentamente” la situación en cada país y que “el presidente contempla varias opciones“. Entre ellas, la de intensificar los test aleatorios para los viajeros que lleguen del extranjero.

En cualquier caso, el dirigente ha querido dejar claro que la línea que sigue Francia es la de “trabajar en un marco coordinado entre europeos”. No obstante, ha insistido que para todos aquellos franceses que quieran viajar al extranjero “es muy importante estar bien informado”.

Llegada de turistas al aeropuerto de Tenerife Sur, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife). EFE/Miguel Barreto

En este sentido, el responsable de Turismo ha recordado que Francia estableció un mapa que establece por colores el riesgo de cada país. Por ejemplo, Reino Unido está en naranja. En cambio, España permanece todavía en verde, por lo que se puede viajar al país vecino con el certificado sanitario europeo.

España supera el umbral de alerta roja de la UE

Sin embargo, y aunque la ministra de Turismo, Reyes Maroto, haya insistido en numerosas ocasiones en que “España es un destino seguro”, el viernes pasado las tasas de infección superaron el umbral de alerta roja, según los parámetros de la Unión Europea, por lo que se aconseja a los viajeros que no entren ni salgan del país.

Leer más: Sanidad admite que no tiene datos sobre la propagación de la variante delta

Por otro lado, como medida para reducir el gasto de la Seguridad Social, los turistas extranjeros que estén en Francia tendrán que pagar si quieren hacerse un test para volver a sus países (29 euros por el de antígenos, 49 por el PCR). A diferencia de en España, hasta ahora estas pruebas eran gratuitas. Ahora solo lo serán para residentes y para franceses que vivan fuera del país.

Francia permite la entrada a discotecas solo con certificado sanitario

Uno de los principales motivos por los que se han disparado los contagios en España ha sido la apertura del ocio nocturno. Una vez que se llevó a cabo esta medida, las comunidades autónomas están dando marcha atrás para contener la propagación del virus.

Sin embargo, en Francia la situación es diferente. Lemoyne ha sido preguntado por si es adecuado abrir las discotecas en un momento en el que regiones como Cataluña las está cerrando de nuevo. La respuesta ha sido tajante: “Nosotros tenemos un protocolo sanitario estricto”.

Y es que solo pueden entrar las personas que hayan sido vacunadas o porten un test diagnóstico negativo. Es decir, aquellos que dispongan de un certificado sanitario. No obstante, esta medida ha provocado que una gran parte de los negocios nocturnos franceses haya decidido no abrir porque no les compensa.