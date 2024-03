Bolaños reclama al PP que apoye a la amnistía tras el dictamen de la Comisión de Venecia

El viernes, en Bilbao, Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, instó al Partido Popular «a sumarse al consenso» sobre la amnistía, tras el dictamen de la Comisión de Venecia. Según Bolaños, este dictamen respalda la amnistía para los independentistas catalanes y concluye que no se necesita una reforma constitucional para ello.

Bolaños agradeció al PP y al Senado por solicitar este informe a la Comisión de Venecia, destacando que ha dejado en claro que la amnistía «no viola el principio de igualdad ni la separación de poderes».

Respecto al llamado de la Comisión de Venecia para alcanzar un acuerdo en España sobre esta medida de gracia, el ministro exhortó a los populares a tomar nota de esta sugerencia.

«Animo al PP a seguir la recomendación de la Comisión de Venecia y unirse al consenso sobre la ley de amnistía», afirmó. Expresó su convicción de que los liderados por Alberto Núñez Feijóo reconocerán el valor de esta medida en el futuro, pero es preferible «adelantarse y hacerlo ahora».

«Bondades» de la ley

El dictamen revelado este viernes sigue las «mismas líneas» del borrador difundido hace dos semanas, afirmó. Destacó que confirma que la amnistía no viola el principio de igualdad entre españoles ni la separación de poderes, ya que los jueces tienen la última palabra.

Asimismo, señaló que este pronunciamiento definitivo de la Comisión de Venecia desacredita «una de las principales afirmaciones falsas» del PP, que argumentaba la necesidad de una reforma constitucional para abordar la amnistía.

«Ya no lo afirma el PSOE, ya no lo afirma el Gobierno, ahora lo confirma Europa. No se requiere una reforma constitucional, una ley orgánica es suficiente para aprobar la ley de amnistía», subrayó.

El ministro se congratuló de que un órgano europeo reconozca los «beneficios» de esta iniciativa y de cómo ayudará a «resolver un conflicto como el de Cataluña» y a abrir una «nueva etapa de convivencia y acuerdos» en esta comunidad autónoma.