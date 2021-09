Pere Aragonès ha cargado con fuerza contra Aena tras la presentación del proyecto para ampliar el aeropuerto de El Prat. El presidente catalán ha exigido al gestor aeroportuario que dé marcha atrás en sus planes, ante la falta de consenso entre todas las administraciones, por el impacto medioambiental que tendrá sobre la reserva natural de La Ricarda.

La empresa pública ha presentado en el seno de la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña su informe sobre las obras para alargar la tercera pista del aeródromo con el objetivo de crear un gran ‘hub’ internacional de vuelos. El documento reconoce abiertamente que la puesta en marcha afectará a las zonas la Red Natura 2000.

Leer más: Aena admite que la ampliación del Aeropuerto de El Prat afectará a La Ricarda

La divulgación del documento ha provocado un aluvión de críticas por parte de los sectores ecologistas que ya lograron el compromiso tanto de la Generalitat como del Gobierno de Pedro Sánchez de que la nueva infraestructura no impactaría en la flora y la fauna protegidas de las inmediaciones del aeropuerto.

Aragonès ha advertido que el documento no refleja la voluntad de las dos administraciones para asegurar la protección de La Ricarda. “Cada paso que se haga debe incluir el compromiso de consenso. Preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable”, ha subrayado en Twitter.

Exigim explicacions i la rectificació d’un DORA que malmet la zona protegida de la Ricarda. Cada pas que es faci ha d'incloure el compromís de consens. Preservar els espais naturals no és una opció, és una obligació no negociable. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) September 3, 2021

El mandatario republicano ha exigido “explicaciones y la rectificación” por parte de Aena horas después del encuentro y ha pedido que no se dé nada por cerrado hasta que se haya asegurado la inversión y se hayan definido todos los pasos por parte de cada uno de los actores implicados.

Los negociadores de la Generalitat presentes en el encuentro ya habían mostrado su malestar, aunque se habían aferrado a la elaboración del Plan Director, que será el documento definitivo que recogerá el proyecto tras la negociación a tres bandas entre los gobiernos de España, Cataluña y Aena.

Aragonès se alinea con Colau para preservar la Ricarda

Los mensajes públicos del presidente catalán se producen después de las críticas que han vertido los responsables de formaciones como Barcelona en Comú, que llevan semanas haciendo una fuerte oposición a la ampliación de El Prat por su impacto medioambiental.

El teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha acusado al Govern de “mentir” sobre el impacto real de las obras tras los compromisos adquiridos tanto por Aragonés como por el vicepresidente, Jordi Puigneró. “La Generalitat nos ha estado mintiendo, porque nos dijo que la posible afectación de La Ricarda se iba a discutir más tarde, pero no”, ha indicado en una entrevista en TV3.

Imagen de la reserva natural de ‘La Ricarda’ / Europa Press

El Govern ya cerró el acuerdo para la ampliación de El Prat que implicaría una inversión de 1.700 millones de euros para dar forma a este nuevo ‘hub’ internacional. Sin embargo, las presiones de las formaciones ecologistas, de los grupos de izquierda y de algunas corrientes del independentismo han obligado a revisar todos los detalles.

Ahora el futuro pasa por los acuerdos a tres bandas que firmen las administraciones, así como por la revisión que realizará la Comisión Europea para garantizar que el proyecto no incida negativamente sobre el medioambiente. Tanto la Generalitat como la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han comprometido a respetarlo.