Aragonès tensa la relación con Sánchez por el presunto espionaje: «Traerá consecuencias»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lanzado este martes un órdago al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido al presunto caso de espionaje que ha afectado hasta 60 líderes independentistas. El nuevo punto de tensión nace tras conocerse que la autora del espionaje fue la empresa NSO Group mediante su software Pegasus, una herramienta contratada para el espionaje por gobiernos . «Este caso de espionaje y la forma como la afronte el Gobierno puede tener consecuencias políticas», ha asegurado.

En una comparecencia que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, el presidente catalán ha denunciado lo que para la plana mayor del independentismo ya es un hecho: alguien pinchó sus teléfonos y estuvo escuchando llamadas. Y lo hizo con el actual presidente, pero también con los anteriores: Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, entre otros.

Tras la serie de sospechas lanzadas desde el bloque independentista, el Ministerio de Interior se apresuró a desmentir, asegurando el pasado lunes que ningún cuerpo policial estaba implicado en estas presuntas escuchas. Por otra parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha negado este martes a revelar si hay algún cuerpo de inteligencia detrás, alegando que podría afectar a la seguridad nacional.

Tras estas declaraciones, Aragonès ha reclamado que “nadie se esconda» y que » debe haber máxima transparencia» para esclarecer lo que desde el Ejecutivo catalán consideran “un ataque que no responde a ninguna lógica”.

De hecho, el medio The New Yorker señaló directamente a la empresa israelí NSO Group como autora del espionaje a políticos, periodistas abogados y activistas.

The New Yorker, en colaboración con el laboratorio The Citizen Lab, con sede en Canadá, descubrió que entre los años 2017 y 2020, la empresa israelí NSO Group, mediante el uso del software espía Pegasus, diseñado por la propia compañía, hackeó el teléfono de hasta 60 personas relacionadas con el independentismo que van desde miembros de la cúpula del actual Govern, hasta abogados, periodistas y activistas políticos.

Aragonès ya avisó a través de su cuenta de Twitter que se trataba de un caso grave de vulneración a los derechos individuales, mientras que Puigdemont, por su parte, lo tildó de «GAL digital». Ahora, ha dado institucionalidad a lo que comenzó con un tuit después de que Interior desmintiera que ni el Gobierno ni ningún cuerpo policial estaba detrás del encargo a la empresa creadora del spyware Pegasus, herramienta utilizada para la escucha telefónica de los afectados entre los años 2017 y 2020.

En esta misma línea, ha asegurado también que la confianza entre Govern y Gobierno es mínima y que «las cosas no pueden continuar igual», por lo que ha pedido que este último asuma las responsabilidades para «normalizar» de nuevo las relaciones.

Puigneró: «es un ataque intolerable a los derechos individuales y colectivos».

Por su parte, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha asegurado que este presunto espionaje es «un ataque intolerable a los derechos individuales y colectivos» y se trata de una noticia que confirma que «España ya no es una democracia plena y va camino de democracia de no cumplir los estándares europeos mínimamente exigibles».

«No hay silencio que valga», pues esto «recuerda a prácticas propias de pseudodemocracias o directamente dictaduras«, ha sentenciado Puigneró.

El independentismo acudirá a los tribunales

Tanto ERC, Junts, la CUP, Òmnium, la ANC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han anunciado que, por su parte, acudirán a los tribunales y presentarán querellas contra la empresa israelí no solo en España, sino también en Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, pues son los países donde los afectados también sufrieron dichas escuchas.