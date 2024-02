Armengol expresa su sorpresa por la posición de Feijóo sobre los indultos

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, reconoció este lunes en el Fórum Europa su «sorpresa» por la posición conocida este fin de semana sobre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y los indultos para personas como Carles Puigdemont.

Durante su participación en este acto organizado por Nueva Economía Fórum, admitió que «un poco de sorpresa» sí le causó, aunque «a veces estamos curados de espanto», porque «no era lo que veníamos oyendo ni en el Congreso ni en otros ámbitos de la vida pública».

Pero apuntado en su filosofía de que «siempre» se queda «con los vasos medios llenos», buscó el lado positivo del giro del PP en su defensa de que «el conflicto territorial en Cataluña es un conflicto político y que se arregla desde la política».

«Por tanto, hay que buscar las fórmulas y las soluciones desde la política y esa posición que está expresando ahora el Partido Popular va en esta línea de que hay que hacer política para arreglar el conflicto de Cataluña». Así que agregó que tiene que ser Feijóo el que «tendrá que explicar» y lo que «pueda decir en esta semana crítica ante las elecciones del próximo domingo en Galicia de cómo fueron aquellas negociaciones para la investidura del presidente del Partido Popular».

No obstante, a preguntas varias sobre esta cuestión, Armengol hizo una reflexión sobre si Feijóo tiene miedo a algo que pueda desvelar Junts de aquel contacto para la investidura, que fue al final fallida. «Si en el hipotético que me pregunta, si tiene miedo de algo, porque ha hecho algo que no ha querido explicar y por tanto he explicado algo contrario a la gente, eso en política a mí me parecería muy malo». «Si el temer a que se diga algo es porque hay algo que ha hecho que no puede explicar o que no quiere explicar porque va en contra de lo que ha ido diciendo durante todo este tiempo», ahondó en la idea.

«Soy incapaz de responder a esto porque no he estado en ninguna de estas cuestiones» porque «el diálogo para arreglar cualquier conflicto es fundamental y mirar a la cara a la gente y explicarle lo que piensas y lo que haces. Yo siempre ha actuado así», añadió Armengol.

La presidenta del Gobierno señaló que ella siempre ha defendido «muy claramente mis posiciones con Cataluña con la situación que vive España, siempre he defendido una España plural, una España que se acerque a un estado federal siempre lo he defendido» y aseguró que lo ha explicado «a la gente sin ningún problema».

En este sentido, aseveró que la política es «mirar a los ciudadanos y decirles la verdad y decir yo pienso esto y tenemos ese problema» pero «si no puedes mirar a la gente y decirle cómo arreglas este problema y decirle todo el tiempo, la verdad y ser coherente en tu relato es cuando tienes un problema».