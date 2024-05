Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias presentan este martes sus propuestas al Gobierno

Este martes, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Cooperativas Agro-Alimentarias de España expondrán sus propuestas alternativas a las del Ministerio de Agricultura. Recordemos que este grupo no está adherido al plan con 43 medidas elaboradas por dicha cartera, presidida por Luis Planas.

Para ello, las tres asociaciones han convocado una rueda de prensa a las 11:30, donde estarán presentes Pedro Barato, presidente de Asaja, Miguel Padilla, secretario general de COAG, y Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de España.

En cuanto al documento en cuestión, contiene «las reclamaciones del sector que no quedan recogidas en las propuestas del ministro» y las medidas dirigidas a las cooperativas agroalimentarias, según han declarado fuentes de COAG a Servimedia.

Según el grupo, estas alternativas servirán de base para nuevas movilizaciones que tienen previsto convocar en este mes.

43 medidas

Planas planteo un paquete de 43 propuestas que fueron avaladas por UPA y Unión de Uniones, las cuales se distribuyen en siete campos: simplificación y flexibilización de la PAC; la Ley de Cadenas; cuestiones comerciales; seguros agrarios; medidas de carácter fiscal, laboral y financiero; medidas destinadas a la ganadería; y la creación de una Conferencia Sectorial de jóvenes agricultores.

El plan contempla, además, una asignación de 700 millones de euros en subvenciones para el sector agroalimentario, junto con la formación de un equipo de trabajo encargado de analizar las exportaciones e importaciones.

No cumplen sus demandas

Este conjunto de medidas ha revelado una división dentro de las organizaciones agrarias, lo cual quedó evidenciado en abril cuando Barato criticó al secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, por haber firmado las propuestas «sin decir nada».

Cooperativas Agro-alimentarias de España, por otra parte, ha señalado que sus propuestas alternativas incluyen medidas destinadas a las cooperativas, ya que «no tenían medidas específicas en las 43 presentadas por el ministro«.

Sobre el tema, Asaja ha declarado que lo que solicitan no es nuevo, sino que «son peticiones que el documento del Ministerio no recoge o recoge de una forma en la que no se aseguraba las demandas que nosotros planteábamos», como en los seguros agrarios o los asuntos vinculados al medio ambiente y la sequía; o el comercio internacional.

Ha agregado que sus medidas son las mismas que de todas las organizaciones agrarias, y que si no firmaron con el Ministerio, fue porque consideraron «que habían medidas que estaban bien» y otras que «no responden a las demandas que se habían hecho desde las organizaciones».