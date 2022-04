Así actuaban los supuestos espías de Pegasus contra políticos de la Generalitat

Después de que este lunes saliese a la luz que más de 60 dirigentes independentistas fueron espiados a través de sus dispositivos móviles, hoy se ha hecho público que los supuestos espías podrían haber utilizado páginas web visitadas por las víctimas para infectar sus teléfonos.

Así lo ha asegurado RAC1 haciendo alusión a la información de al menos uno de los supuestos afectados, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés. Así pues, el sistema habría tratado de infectar su teléfono móvil por medio de dos falsos enlaces a diarios digitales catalanes: La Vanguardia y Crónica Global.

Según el presidente, los enlaces le llegaron cuando se produjeron las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, después de que ganara las elecciones y buscara el apoyo de partidos como el PNV, ERC o Bildu.

Fue entonces cuando Aragonès, que en esos momentos era vicepresidente y conseller de Economia, recibió en su teléfono móvil dos mensajes con un enlace cada uno. Ambos hacían alusión al estado de las negociaciones entre el PSOE y ERC, y provenían supuestamente de La Vanguardia y Crónica Global.

Una vez el líder del Ejecutivo catalán hizo click en los enlaces, el sistema Pegasus se introdujo presuntamente en su terminal permitiendo así al cliente del programa espiar las comunicaciones realizadas mediante el dispositivo móvil.

Los dirigentes independentistas piden explicaciones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, exigió ayer al Gobierno explicaciones inmediatas sobre el supuesto espionaje. En un hilo en Twitter, redactado en catalán y en inglés, el líder del Ejecutivo catalán aseguró que la «masiva» operación de «espionaje» contra el independentismo catalán es una «vergüenza injustificable».

Además, destacó que supone un «ataque extremadamente grave» a la democracia y a los derechos fundamentales y es «un ejemplo más» de la «represión contra un movimiento pacífico y cívico».

«La impotencia de sentirse vulnerable, de sentir como tu y los tuyos habéis estado expuestos, se convierte en firmeza para seguir defendiendo los objetivos políticos. Nada ni nadie nos hará dejar de luchar por la amnistía, el referéndum y la independencia», subrayó.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont tildó de «nuevo GAL, versión digital» el supuesto espionaje. Mediante un mensaje publicado en su perfil de Twitter lamentó haber sido espiado «de forma masiva e ilegal a través de un programa que solo pueden tener los Estados» y aseguró ser «víctima de la guerra sucia del Estado español para luchar contra una idea legítima».

Más de 60 dirigentes presuntamente espiados

The New Yorker reveló ayer que más de 60 dispositivos móviles de dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès y los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, habían sido objeto de espionaje por parte de Pegasus, un programa de la empresa israelí NOS Group que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir crimen y terrorismo. La investigación fue realizada mediante datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, con sede en Canadá.