Astrazeneca asegura que el acuerdo con la UE no concretaba el número de dosis

El enfrentamiento entre la Unión Europea y Astrazeneca se complica. Este miércoles se reúnen la Comisión Europea y representantes de países con la compañía para exigirle que cumpla con el compromiso de entrega de vacunas, según ha asegurado Bloomberg.

Pero el laboratorio británico se escuda en que firmaron un acuerdo best effort. Es decir, la empresa se comprometió a hacer el máximo esfuerzo, pero no a entregar un número específico de dosis. “No nos comprometimos con la UE, dijimos que haríamos nuestro mejor esfuerzo, lo intentaremos, pero no podemos comprometernos contractualmente porque Europa está tres meses por detrás de Reino Unido”, ha asegurado en declaraciones a La Repubblica y a numerosos periódicos Pascal Soriot, director ejecutivo de la firma.

Astrazeneca, que espera recibir la autorización de su vacuna en los próximos días, anunció la semana pasada que los envíos se reducirían en el primer semestre del año por problemas de fabricación en su planta de Bélgica. En principio está previsto que envíe al menos tres millones de dosis de inmediato con el objetivo de entregar a lo largo de febrero 17 millones.

“¿Me gustaría hacerlo mejor? Por supuesto”, insistió. “Pero, ya sabe -continuó- si entregamos en febrero lo que planeamos entregar, no es un volumen pequeño: estamos planeando entregar millones”.

Esta situación ha provocado el enfado entre los Estados miembros. Italia ha amenazado con emprender acciones legales contra la farmacéutica, una opción que incluso se plantea llevar a cabo la UE de forma conjunta.

Y Alemania, según ha informado Financial Times, ha presionado a Bruselas para que otorgue a los Veintisiete el poder de bloquear la exportación de vacunas contra el coronavirus producidas en la UE a medida que aumentan las tensiones por la escasez de suministro, lo que podría generar todavía más polémica y enfrentamiento con otros países.

“Hay muchas emociones en juego ahora mismo, y lo entiendo. La gente quiere la vacuna ya. Ahora. Hoy mismo. Pero es un proceso complicado. Estamos llegando al objetivo. En dos o tres meses lograremos la escala de producción pretendida”, apuntó Soriot en una entrevista en El País.

El Reino Unido sí recibirá las dosis pactadas

En ella, el presidente de ejecutivo de Astrazeneca ha justificado por qué el Reino Unido sí recibirá las dosis pactadas: “El contrato se firmó tres meses antes que el de la UE – ha explicado- ya puede imaginarse que el Gobierno británico quiere que los suministros producidos allí vayan allí primero. Y así es como es. En el acuerdo con la UE se menciona que las plantas británicas pueden ser una opción para Europa, pero más tarde”.

Así, los gobiernos del bloque comunitario ven así peligrar sus campañas de vacunación en un momento en el que la tercera ola se expande por Europa, impulsada por las nuevas variantes de la covid, más contagiosas.

El director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, señaló este martes en una comisión del Parlamento europeo que la organización está trabajando con los fabricantes para abordar los retrasos en las vacunas y mostró esperanza que las deficiencias sean “de corta duración”. De momento, esta semana tienen un único objetivo: dar luz verde a la vacuna de Astrazeneca.

La Organización Mundial del Comercio no impedirá a la UE implementar restricciones

De momento no se conocen los planes de la UE para controlar las exportaciones de la vacuna, como pide Alemania. No obstante, la Organización Mundial del Comercio, no impedirá a Bruselas implementar restricciones temporales a la exportación de dosis o incluso su prohibición total.

Según ha explicado Bloomberg, el reglamento de la OMC contiene una exención específica que permite a las naciones imponer temporalmente medidas de este calibre para prevenir o aliviar la escasez crítica de productos esenciales.

Aunque el comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, descartó esta idea. “No estamos planeando imponer una prohibición o restricciones a la exportación”, indicó a los periodistas este martes en Bruselas. “Principalmente es una cuestión de transparencia en las entregas”, concluyó.