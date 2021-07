Ataques a universitarios catalanes: “Nunca se había visto un episodio tan insólito”

“Nunca se había visto un episodio tan insólito en la que un señor se ha tomado la licencia de insultar a un colega de una manera tan grave en el desarrollo de un acto institucional. Lo peor es que el rector y los 180 miembros del claustro han permanecido callados y eso es sintomático del miedo a enfrentarse a estos señores secesionistas“, argumenta el catedrático José Andrés Rojas.

Rojas es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona y, además, pertenece al colectivo Universitaris per la Convivència, que tiene el objetivo prioritario de trabajar para que las universidades catalanas dejen de pronunciarse políticamente en nombre de todos sus miembros, vulnerando así la libertad ideológica.

“En el colectivo somos 200 profesores que, de forma espontánea, nos hemos organizado para defendernos pero no somos una estructura organizada, no tenemos personalidad jurídica, somos un grupo de profesores tratando de defender nuestros derechos fundamentales“, explica el catedrático.

Y es que para Universitaris per la Convivència, “el eje es que el mundo secesionista desde hace mucho tiempo va llevando a cabo una política muy sistemática de tratar de secuestrar las instituciones públicas, vulnerando el principio de neutralidad y de objetividad“. Esta falta de imparcialidad ideológica de las facultades catalanas ha desembocado en la agresión verbal hacia el profesor Ricardo García Manrique.

El motivo de este ataque recae en la oposición sin éxito del catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, García Manrique, a que se debatiera un manifiesto de apoyo a los líderes independentistas procesados por los hechos de octubre de 2017. Una vez debatido y aprobado el manifiesto, el profesor lo impugnó junto con otros compañeros ante los tribunales, los cuales les dieron la razón y lo anularon.

García Manrique denunció el pasado martes vía Facebook que fue insultado en el último claustro de la institución, celebrado el 20 de julio. En concreto, el profesor y miembro de dicho claustro Carles Mancho llamó a García Manrique “fascista y colono” ante 180 personas.

El profesor atacado opina que no le insultaron solo a él, sino a muchos más, pues afirma que en Cataluña “las cosas son distintas, y lo son porque el nacionalismo hegemónico no es una opción política cualquiera, como podría pensarse, sino una religión, y quien se opone a sus dogmas es un hereje, no un conciudadano que piensa de otro modo”.

“Lo que pasó en el último claustro refleja este problema“, asegura José Andrés Rojas. “Ricardo protestó y le pidió a este señor que retirara estas palabras porque es un insulto directo. Además, cabe recalcar que Ricardo proviene del mundo de la izquierda por lo tanto, que le llamen fascista es una cosa verdaderamente insólita y decirle colono… Es un insulto claramente xenófobo”.

Además, José Andrés Rojas afirma que el rector no reaccionó ante ese episodio y dio cobertura a Carles Mancho. Asimismo, los otros 180 claustrales, entre los que estaba el decano de la facultad de Derecho, Xavier Pons Ràfols, permanecieron callados. “No dijo nadie nada y eso es lo que a Ricardo, lógicamente, le ha dolido más”.

Ricardo García Manrique asegura que con el procés se ha acentuado la politización en las aulas de las universidades catalanas pero nunca se había visto un episodio tan insólito como éste.

“¿Cómo se puede permitir que se produzca este insulto de tal calibre en una reunión institucional?”, se pregunta el profesor José Andrés Rojas ante lo acontecido. Sin embargo, sí tiene una respuesta clara sobre la falta de amparo hacia García Manrique en el último claustro.”Todo el mundo tiene terror a ser señalado con el dedo si se manifiesta públicamente contra estos señores secesionistas que pretenden dominar el espacio público“, zanja.