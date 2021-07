Ayuso acusa a Sánchez en Moncloa de “secuestrar España con las minorías que la odian”

Isabel Díaz Ayuso aprovechó su cumbre con Pedro Sánchez en Moncloa para erigirse como el principal contrapeso al Gobierno central y censurar la nueva ‘operación diálogo’ con Cataluña. La presidenta regional justificó su discurso en clave nacional frente al jefe del Ejecutivo recordando que es representante del Estado en la Comunidad de Madrid y que, por tanto, “lo que pasa en España me ocupa y me preocupa”.

En ese sentido, afirmó que el país se encuentra en una situación “muy grave”, ya que “los intereses y el futuro de Pedro Sánchez confrontan con los de España“. Una circunstancia que está provocando un importante “deterioro de las instituciones y un cambio de modelo y de país” a través de unas decisiones que “rompen el pacto constitucional de 1978.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Pedro Sánchez de tener “España secuestrada en manos de minorías que la odian”, en referencia al Govern independentista de Cataluña. Además, calificó a los indultados del procés como unos “incumplidores de la ley que son premiados”.

Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras su reunión con Pedro Sánchez. // EFE

Echó en cara al presidente “no aportar soluciones para la España real”, creando “nuevas identidades por territorios y sexos“, añadiendo que su misión, en la reunión con Sánchez en Moncloa, era “recordar cuáles son esos problemas reales” y reivindicar Madrid como “motor y segunda casa de toda España”. Además, preguntó al jefe del Ejecutivo “cuál es su proyecto para el país” y si “va a permitir que le roben España a los españoles“.

Rechazo a la reforma fiscal y a la armonización

Advirtió, en ese sentido, que “si el Gobierno se va a dejar despedazar, desuniendo a esta nación, que no cuente conmigo ni con mi gobierno”. Aseguró que “lo que está pasando en Cataluña se va a repetir en País Vasco y Navarra, y después en Comunidad Valenciana y Baleares”.

Por ese motivo, añadió Ayuso, su gobierno autonómico no va a permitir “ni más privilegios ni chantajes que tendrán que pagar los demás españoles” porque “no queremos regalarles más dinero a aquellos que siguen fomentando su proyecto de ruptura“. Confirmó, en este punto, la oposición de la Comunidad de Madrid a una reforma fiscal que, a través de una armonización, “premie a quienes no cumplen”, en referencia a Cataluña.

Lanzó también un aviso a Sánchez sobre la negociación de una fiscalidad especial para Cataluña, afirmando que ese “guiño” tampoco será suficiente para acabar con el conflicto político: “Estamos ahorcándonos como país. Van a seguir ampliando ese negocio, que ya se está llevando a otras comunidades. El nacionalismo es un lobo hambriento. No va a parar“.

Las advertencias de Ayuso tuvieron respuesta por parte de María Jesús Montero, que compareció después ante los periodistas en Moncloa. La portavoz del Gobierno afirmó que la posible armonización fiscal no atentará contra la autonomía de los gobiernos regionales y replicó que “no se puede apostar por una rebaja fiscal y luego pedir más ayudas al Estado“.