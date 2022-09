Ayuso advierte: Madrid seguirá bajando impuestos «le guste o no a Sánchez»

El PP continúa con su propuesta electoral estrella: la bajada de impuestos. Mientras las regiones gobernadas por los populares –la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia- suprimen tributos, el Gobierno central anuncia nuevos para las grandes fortunas. Isabel Díaz Ayuso, lideresa por excelencia de esta batalla fiscal, ha vuelto a desafiar al presidente del Ejecutivo este lunes: «En la Comunidad de Madrid seguiremos bajando los impuestos siempre que tengamos ocasión, le gusto o no al señor (Pedro) Sánchez».

La líder madrileña ha participado en un encuentro informativo organizado por El Mundo en el que ha cargado contra el líder socialista por «imponer a todas las comunidades autónomas un tributo de Patrimonio que no existe en ningún otro país de Europa». No obstante, países como Francia, Italia y Bélgica tienen figuras impositivas similares y algunos de fuera de la UE como Noruega y Suiza sí cuentan con este gravamen.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), participa en un encuentro con el diario El Mundo, este lunes. EFE/ Sergio Pérez

La baronesa popular también ha acusado a Sánchez de amasar «la mayor hucha política de la historia de la democracia» y guardarla para «su año electoral». «Cada anuncio que el presidente realice de aquí al 10 de diciembre de 2023, no debemos olvidar que está patrocinado por el asfixiado, harto y maltratado contribuyente español», ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño.

«Cada anuncio que el presidente realice (…) está patrocinado por el asfixiado, harto y maltratado contribuyente español»

Según la presidenta regional, todo lo que anuncia Sánchez está diseñado «para perjudicar a Madrid por puro electoralismo». «A mí no me importa que nos copien -ha espetado- lo que pido es que no salga todo el gobierno a insultarnos antes de imitarnos. Y que medida buena que tardan en implantar, aunque provenga del PP, es tiempo perdido para el ciudadano».

Ayuso también ha culpado a los partidos de izquierda de «mentir» al decir que suprimir el impuesto de Patrimonio deteriora los servicios públicos. La presidenta regional ha sacado pecho de su comunidad y ha asegurado que Madrid lleva 18 años bajando impuestos y es una de las que más aporta a la caja común de las autonomías. Como ejemplo, ha recordado la deflactación del IRPF autonómico para este año.

Ayuso pide a Feijóo que reduzca impuestos «sin miedo»

El PP ya se ve ganador de las próximas elecciones generales. Las encuestas vaticinan un cambio de rumbo y la presidenta de la Comunidad de Madrid es optimista. Por eso, le ha pedido al líder de su partido, Alberto Nuñez Feijóo, que reduzca los impuestos sin miedo en cuanto «llegue a Moncloa» y le ha pedido que lleve a cabo una «reducción drástica del gasto público, de los impuestos y que flexibilice el mercado, corrija leyes sectarias y fomente la hispanidad».

«Que erradique toda política sectaria que sólo divide y pone los intereses de la nación en manos de minorías, mucho más de aquellas que son odiadoras profesionales de España. Sin miedo: no hay gobierno liberal bueno sin su consiguiente manifestación de la izquierda en la puerta», ha aseverado Ayuso.