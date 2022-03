Ayuso no irá a la comisión de investigación sobre el espionaje a su familia: «No tiene sentido»

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no irá a la comisión de investigación del Ayuntamiento de la capital en la que se analizará el intento de espionaje a su familia a través de empresas municipales. Así, este mismo miércoles el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha argumentado: «Lo que no tiene sentido es que en una comisión de investigación se llame a personas que no tienen nada que aportar en relación a esa comisión de investigación porque la sensación que da es que estás llamándoles ahí para que hagan un paseíllo y, de alguna manera, atacarles».

Según informa el diario nacional El Mundo, el portavoz también ha explicado que ya que «la presidenta es la persona a la que se quería espiar», entonces «no tiene ningún interés» que vaya, «entre otras cosas porque la información que ella puede tener de ese asunto en ningún caso es de primera mano, será de segunda mano». Además, Ossorio ha hecho hincapié en el hecho de que «para ir a una comisión de investigación tú tienes que informar de lo que tú sabes, de lo que tú has vivido, de lo que tú conoces».

Por último, el portavoz del Ejecutivo madrileño ha recordado que, en cualquier caso, la presidenta Ayuso no tiene obligación de acudir. «Pero más allá de la obligatoriedad no tiene ningún sentido su comparecencia», ha zanjado.

La líder del PP en Madrid es una de las 45 personas citadas para tratar de esclarecer «la posible contratación a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en 2021, de detectives o investigadores privados para asuntos particulares del PP». En el centro de la polémica se encuentra la participación de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la dirigente regional, en la compra de emergencia de mascarillas para la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia a través de la firma Priviet Sportive, por la que recibió 55.850 euros más IVA.

«No creo en las heridas cerradas en falso»

«No creo en las heridas cerradas en falso. Pido que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle«. Estas eran algunas de las palabras de la dirigente regional durante un duro discurso en su intervención en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular celebrada hace poco más de dos semanas.

Así, tras la intervención del aún presidente del PP, Pablo Casado, en las que defendió su etapa al frente del partido, a la vez que lamentó «todo lo que haya hecho mal», la dirigente madrileña tomaba la palabra y no dejaba a nadie indiferente. Pese a que evitó dar nombres concretos, se mostró visiblemente molesta después de que la dirección del grupo le pidiera explicaciones por el supuesto cobro de unas comisiones por parte de su hermano en unos contratos de la Comunidad de Madrid.