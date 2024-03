La Fiscalía afirma que el novio de Díaz Ayuso ofreció un pacto en febrero

La Fiscalía de Madrid ha ratificado este jueves que el único acuerdo de conformidad en la investigación a Alberto González Amador, compañero de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso, fue propuesto por el abogado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero de 2024.

En una comunicación emitida hoy, la Fiscalía aclara su posición en relación con la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid contra González Amador por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos, que se dio a conocer este miércoles.

«El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024», destaca el comunicado.

La propuesta del abogado

La Fiscalía ha especificado que el 23 de enero de 2024, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid inició una investigación penal después de recibir una denuncia de la Agencia Tributaria sobre posibles delitos.

Además, el 2 de febrero de 2024, el abogado defensor de González Amador se comunicó por correo electrónico con la Fiscalía Provincial de Madrid a las 12:45 horas, con el propósito de proponer un acuerdo con el Ministerio Fiscal para reconocer los delitos y aceptar una sanción penal específica.

Lobato pide la dimisión de Ayuso

Este jueves, Díaz Ayuso, afirmó que el presidente del Gobierno y el PSOE «están inmersos en la corrupción política y económica, y esto no se puede ocultar con simples dimisiones».

En la Asamblea de Madrid el portavoz socialista Juan Lobato había pedido, al igual que hizo Sánchez, la dimisión de Ayuso debido a las informaciones que apuntaban a un posible fraude fiscal cometido por su pareja, argumentando que «la mentira y el fraude» están asociados a su figura.

Según Lobato, la presidenta divide a las personas en dos grupos: aquellos cercanos a ella que tienen todos los privilegios, y el resto, que parece tener acceso solo a actividades triviales.

Contraataque de Ayuso

Durante su intervención, Ayuso ha refutado la idea de que el PSOE y ella compartan los mismos estándares éticos, y ha mencionado las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien instó a dejar fuera del debate político a los familiares cuando surgieron informaciones sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

«Ellos no la escuchan. No me sorprende que estén buscando cambiarla. Además, no sé si tuvo la oportunidad de visitar los apartamentos de Koldo en Benidorm. Probablemente sea una de las pocas personas. Fueron adquiridos con dinero de dudosa procedencia, en efectivo, y creo que han sido utilizados por todo el aparato del PSOE. Por lo tanto, estaré atenta para saber si este verano decide visitar alguno. Y si no lo hace, quizás sea porque le están buscando reemplazo», añadió a continuación.

Críticas contra Más Madrid

En otro momento, Ayuso ha cuestionado la veracidad de las acusaciones de Más Madrid, comparando la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid con lo que ella denomina como la «foto del pato muerto».

«Señora Bergerot, todas sus acusaciones son falsas. Además, me recuerdan a cuando usted tuvo que recurrir a la foto del pato muerto, durante aquella mascletá, para culparme a mí. Es que incluso cuando presenta imágenes, todo resulta ser falso», replicó la presidenta contra la líder de la oposición. Esta última había exigido la dimisión de Ayuso durante su intervención, acusando a la líder autonómica de «proteger a corruptos».