Ayuso replica a Podemos tras cuestionar su gestión en la pandemia: “Su gente no hizo nada”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido este jueves en el pleno monográfico de la Asamblea de Madrid para explicar la contratación de emergencia realizada por el Gobierno regional durante la pandemia, en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, sobre cómo valora la presidenta su gestión de la crisis sanitaria.

Sin embargo, ante las continuas protestas del partido morado, Ayuso se ha visto obligada a interrumpir sus explicaciones. “Su jefe en la Moncloa y su gente no hicieron absolutamente nada, empezando por su líder, Pablo Iglesias, que se escondió detrás de la coleta para no hacer francamente nada. Quizás es porque nacieron y se financian en países donde la vida no vale nada”, ha replicado la presidenta regional.

Previamente, Unidas Podemos le había recriminado, entre otras cuestiones, el procedimiento del Ejecutivo regional que, durante los meses más duros de la pandemia por Covid-19, en 2020 y 2021, suscribió un total de 5.210 contratos de emergencia por un importe de más de 1.109,7 millones de euros.

Del importe total, 4.526 corresponden al ejercicio del pasado año 2020, por valor de 965,9 millones de euros; mientras que 684 son del presente año, por 143,8 millones de euros.

En su defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha justificado que las contrataciones permitieron, entre otras cuestiones, “la adquisición de material de protección sanitario frente al virus o la puesta en marcha del hospital temporal construido en Ifema en unas circunstancias excepcionales”.

Isabel Díaz Ayuso, al inicio del pleno de la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid celebra este jueves un pleno monográfico. EFE/Juan Carlos Hidalgo

También ha recordado que fue ella la que se adelantó en la adopción de medidas para combatir la crisis sanitaria dando “la voz de alarma” al cerrar los colegios y que “si no nadie hubiera hecho absolutamente nada”.

Además, Ayuso ha señalado que se levantaron dos hospitales públicos, el temporal de Ifema y el Zendal, que se puso en marcha la herramienta Vigía para la detección del Covid-19 en las aguas residuales y que defendió la apertura de Madrid “con informes” mientras el Gobierno de Pedro Sánchez quería “que siguiera cerrada y arruinando a las familias”.

Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha perdido la paciencia con el grupo parlamentario de Unidas Podemos y ha decidido apagar su micrófono dando por terminado su turno de palabra pese a que le quedaba aún más de un minuto. “Bueno, de verdad, hasta luego. Da igual… paso”.