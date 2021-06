Aznar impulsa a Díaz Ayuso como futura líder del PP

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, parece haber cambiado de discípulo. Si bien hace unos años no dudó en impulsar al actual líder del Partido Popular, Pablo Casado, en contra del que fue su sucesor a cargo del partido, el también expresidente Mariano Rajoy, ahora parece haberse volcado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su carrera por el trono de Génova 13.

“Isabel hace lo que tiene que hacer. Yo lo hice, cuando hace unos pocos años yo era presidente de Castilla y León, yo lo hice, y de ahí nació una alternativa nacional, esa es la realidad”, ha afirmado este viernes Aznar en el acto de cierre de máster de Acción Política y el Aula de Liderazgo de la universidad Francisco de Vitoria y el Instituto Atlántico de Gobierno, que preside el otrora líder del PP.

Leer más: Ayuso acusa a Sánchez de utilizar a los empresarios y la Iglesia para avalar los indultos

“Todo liderazgo inteligente se rodea de los mejores si es inteligente y Pablo lo es“, ha señalado Aznar, que también ha apuntado que Casado “tiene todas las condiciones para ejercer un liderazgo brillante”. “Y lo ejercerá, espero y deseo”, ha agregado. No obstante, ha valorado que Ayuso es “probablemente”, la líder política “más relevante del momento”.

En este sentido, Aznar ha asegurado que es una buena estrategia, la de despuntar, y que no concibe la forma de hacer política de otras personas en las que ninguna palabra de ningún cargo sobresale por encima de las otras. “Lo que es lamentable porque denota un nivel político muy bajo son todos aquellos que andan por ahí que no dicen una palabra más alta que otra. No, no, es que hay que decirlo, esa es la política” , ha añadido.

Por su parte, Ayuso ha asegurado que “lo llevan claro” si pretenden que se va a “quedar callada” y si pretenden dividirle con el presidente del PP, Pablo Casado, de quien dice que es “el líder de la oposición” pero denuncia que “hay a veces un poco de interés” para “ensombrecer” su figura, a tenor de la actuación sobre el papel del Rey Felipe VI.

Fue este tema el que a lo largo de los últimos días ha despertado una mayor polémica ya que mientras Ayuso consideraba que el Rey debía desobedecer y no firmar las medidas de gracia del Gobierno, Casado sí apoyó al monarca y responsabilizó a Sánchez.