Carlos Lesmes interviene entre Casado y Moncloa para desbloquear el CGPJ

Ya han pasado 960 días desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber sido renovado. PSOE y PP aún no se han puesto de acuerdo para desbloquear la regeneración de este órgano, lo que ha provocado que su presidente, el juez Carlos Lesmes, intervenga y haga de mediador entre el líder del PP, Pablo Casado, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.

El Parlamento ha fracasado en su función de renovación de este órgano, que lleva más de dos años y medio en funciones. Esto ha provocado que a Lesmes no le quedara más remetido que mantener reuniones en los últimos meses con los representantes de los dos partidos para convencerles de la necesidad de llegar a un acuerdo, según ha informado este viernes El País.

Incluso algunos jueces socialistas le pidieron que “diera el primer paso” -que no le corresponde- y dimitiera de su cargo para acelerar el desbloqueo. Y Lesmes comprometió a tomar una decisión de cara a la próxima apertura del año judicial en septiembre, cuando volverá a exigir a los partidos políticos la urgente renovación del CGPJ.

En concreto, en estos encuentros, según ha revelado el citado diario, el magistrado le ha pedido a Casado que retire los vetos personales para poder dar un paso adelante. Sin embargo, ahora el PP tiene una nueva línea roja para sentarse a pactar.

Ya no pone como condición que no intervenga Unidas Podemos o el rechazo a magistrados como José Ricardo de Prada, uno de los candidatos de los socialistas que juzgó el caso Gürtel, sino que aboga porque el 50% del órgano sea elegido por los propios jueces.

Pedro Sánchez y Pablo Casado./ EFE

“Estamos de acuerdo y dispuestos a renovarlas de inmediato, en cuanto Sánchez acepte cumplir con los estándares europeos”, expresó el líder del PP a finales de julio.

Sin embargo, Bolaños ya rechazó las mayorías para elegir a los 20 miembros del Consejo pese a que el Consejo de Europa instó a España no solo a la renovación del órgano, sino también a permitir que una parte de sus miembros sean elegidos directamente por los jueces.

“La ley tiene más de 30 años y ha servido para que se renueve en múltiples ocasiones. Es constitucional y respeta el Derecho y los estándares europeos”, defendió. Y en este sentido recordó que una parte del CGPJ debe recibir el aval de los magistrados “antes de llegar a la votación parlamentaria”.

El PP pospone a septiembre la negociación

La renovación del CGPJ se ha pospuesto a septiembre. Félix Bolaños inició a finales del mes pasado una ronda de contactos con los partidos de la oposición para tratar de desbloquear el nombramiento de los nuevos vocales. Pero el principal partido de la oposición confirmó que no será hasta septiembre, y a través de una reunión presencial, cuando se retomen las negociaciones.

Esto le deja tiempo al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, como adelantó Economía Digital, no tiene un plan B para renovar los órganos constitucionales.

La presión que las asociaciones de magistrados están haciendo en Bruselas está surtiendo efecto porque en el Gobierno, si no es con el PP prefieren esperar a que pase la lupa de la UE. En estos momentos, cualquier paso en falso que dé el Gobierno puede servir para recibir un apercibimiento por parte de la Comisión Europea que sirva de arma arrojadiza a la oposición.

Lo cierto es que Pedro Sánchez está cerrado en banda con el PP. En un corrillo con periodistas, el presidente del Gobierno desveló que no se pondrá en contacto con Pablo Casado, principal líder de la oposición, si no ve “un mínimo indicio” de buena disposición. Y es que los socialistas ya son conscientes de que los populares no van a entrar al trapo, a menos que Sánchez reforme la norma y permita que los jueces elijan a sus propios compañeros.