Casos curiosos en los que la empresa te tiene que pagar las gafas

Son muchos los trabajadores que pasan horas delante de un ordenador y, como consecuencia, han desarrollado un problema de visión que ha requerido el uso de las gafas. Esto supone para el trabajador un coste inesperado, ya que la patología surge como consecuencia del trabajo.

Por ello, son muchos los que investigan si, la empresa debe hacerse cargo de este gasto inesperado. Si necesitas gafas para el desempeño de tu actividad laboral, quizá hayas escuchado que ya hay jurisprudencia al respecto. Y es que, una sentencia judicial establece algunos casos en los que las empresas deben asumir el gasto de las gafas de sus trabajadores, tal y como recoge Mapfre en su blog.

Casos en los que la empresa te tiene que pagar la gafas

Así, si nunca has tenido problemas de vista y/o los que tienes se ven agravados por el uso de las pantallas como consecuencia de tu trabajo, la empresa está obligada a asumir el coste de las gafas. Para ello, debes realizar una reclamación individual a la empresa y demostrar que la patología o el agravamiento tiene relación directa con el uso de pantallas en tu puesto de trabajo.

Una chica trabajando con el ordenador. Imagen: Pixabay.

De esta forma, la empresa deberá proporcionar a estos trabajadores dispositivos correctores especiales en el supuesto de que resulten necesarios y proporcionar unas gafas a su trabajador, o bien, el reembolso del coste de las mismas.

Aun así, hay casos en los que el empresario puede negarse a asumir este coste y no estará quebrantando la ley. Por ejemplo, si el uso de gafas se debe a un problema de vista general, la empresa no se ve obligado a asumir el gasto. Es decir, si necesitas gafas por problemas de miopía, no se considera una patología derivada del trabajo y, por lo tanto, la empresa tiene la obligación de pagar el coste de las lentes.