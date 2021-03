Cataluña estudia ampliar el horario de bares y restaurantes pero da largas al ocio nocturno

Todo apunta a que dentro de dos semanas los bares y restaurantes de Cataluña podrán retomar el horario nocturno y servir cenas y copas in situ antes del toque de queda de las 22.00 horas impuesto en la comunidad. No obstante, el ocio nocturno no ve la luz al final del túnel y las discotecas previsiblemente seguirán cerradas hasta nuevo aviso.

Así lo ha adelantado este lunes la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en el primer día del levantamiento del confinamiento municipal, que ahora ha pasado a ser comarcal. Pese a relajar las restricciones a partir de esta semana, la Generalitat no aplicó cambios en la restauración y hostelería, que actualmente siguen teniendo horario reducido.

Los bares y restaurantes pueden servir en mesa entre las 7.30 y las 17.00 horas, y después de eso solo pueden hacer pedidos para llevar. Las patronales del sector han demandado una mayor ampliación de horarios durante los últimos meses y, según Budó, permitir la apertura continuada hasta el toque de queda “es una de las medidas que se deben poner sobre la mesa”.

“Ya va siendo el momento de dar este aire que tenemos que dar a la gente y a los negocios. Esta mañana leía la incidencia e impacto psicológico que está teniendo sobre nuestra población esta pandemia”, ha afirmado la también consejera de Presidencia del Ejecutivo catalán, que actualmente está en funciones mientras se forma uno nuevo.

El Gremio de Restauración de Barcelona ha criticado a la Generalitat por “faltar a su palabra” la semana pasada, cuando dirigentes adelantaron que querían “dar aire” al sector para al final prorrogar dos semanas más las restricciones en vigor. El Departamento de Salud “no se da cuenta que la estrategia de la prudencia no genera consenso social”, dijo el Gremio.

“La ciudadanía está cansada y los restauradores, agotados”, insistió la asociación el pasado jueves. “La restauración de los centros comerciales seguirá cerrada. Llevan cinco meses y medio sin trabajar. El menosprecio y abandono que padecen estos restauradores es vergonzoso. El Govern les ha condenado a la ruina“.

El ocio nocturno exige un “rescate”

Los datos que hay “en estos momentos y con la tendencia de bajada desde hace muchas semanas” animan a la Generalitat a estudiar la apertura continuada de los bares y restaurantes en las próximas semanas. No obstante, Budó se ha mostrado “100% segura” de que las discotecas y demás establecimientos de fiesta no abrirán, al menos “de aquí a 15 días”.

La portavoz del Govern ha explicado que todavía debe valorarse cuál es el mejor momento para dar luz verde al ocio nocturno. Durante los últimos meses las fuerzas de seguridad han intervenido cientos de fiestas ilegales y han desarticulado también cientos de botellones en la vía pública mientras el ocio nocturno está totalmente confinado.

La Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) ha exigido un “rescate” con “carácter de urgencia” para el sector catalán. Según esta entidad, estos empresarios son los más golpeados por la pandemia, “con pérdidas que ascienden a 585,66 millones de euros” y con “una caída cifrada de 3.813,6 millones” en la facturación.

También ha exigido un plan español de rescate la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche). Esta asociación pide 800 millones de euros para el sector tras registrar unas pérdidas de 2.850 millones por el cierre de locales por el coronavirus, según informó la semana pasada.

La facturación a nivel nacional ha caído en casi 17.000 millones de euros, según España de Noche, que ha citado estudios que cifran en casi 5.000 los locales cerrados en el último año, que representan casi el 30% de los 16.500 que existían en el país en marzo de 2020. Cada discoteca ha perdido de media 300.000 euros, según la federación.