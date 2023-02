ERC y PSC disparan un 11% el gasto en Cataluña pese al frenazo económico

La crisis que tendrá en este inicio de 2023 su punto álgido no afectará a las cuentas de la Generalitat de Catalunya. El Govern de Pere Aragonès gastará 41.025 millones de euros este año, un 10,7% más. Este incremento de 3.840 millones no tiene en cuenta los fondos europeos Next Generation, que sumarán 1.185 millones más.

La consejera de Economía, Natàlia Mas, ha presentado este jueves los presupuestos, que se tramitarán en un tiempo récord, en poco más de un mes, con este incremento y un déficit de 791 millones, equivalente al 0,3% del PIB catalán. La deuda se reducirá en 1,7 puntos, según los cálculos del Govern, hasta el 32,7% del PIB. Mas prevé que la economía catalana crecerá un 1,7% este año.

Para lograr este nivel de gasto, la Generalitat prevé que los ingresos se eleven también un 10,7%, si bien los ingresos por impuestos propios y cedidos, que no dependen del modelo de financiación, subirán solo el 6%, 279 millones, hasta los 4.964 millones. El acuerdo de ERC con el PSC y los Comuns contemplan nuevos impuestos como al patrimonio, los cruceros, los pisos vacío y los alimentos ultraprocesados.

La sanidad, como es habitual, será la primera partida de gastos, con 11.423 millones para la consejería de Salud, seguida de Educación (6.825 millones). No obstante, las consejerías que se beneficiarán de mayores incrementos de gasto serán Empresa y Trabajo (28%), Igualdad y Feminismos (27%), Cultura (27%) y Acción Climática, Alimentación y Agricultura (19%). En Acción Exterior, el presupuesto pasará de 90 a 100 millones.

El gasto, incluyendo las 206 entidades y empresas públicas que dependen de la Generalitat de Cataluña, se elevará hasta los 45.359 millones.

12.255 funcionarios más

El gobierno catalán también incrementará la nómina de funcionarios. Las administraciones catalanas contratarán a 12.255 empleados, si bien el incremento neto será de 6.886 personas, hasta los 282.887 trabajadores públicos, un 2,5% más. El resto serán temporales que se absorberán.

Más de la mitad de este incremento será en la educación (6.804 contrataciones), con lo que el Govern espera aplacar las huelgas y demandas de los profesores. 4.300 contrataciones serán en salud, contentando a otro colectivo reivindicativo, y 1.151 para el resto.

Natàlia Mas presenta las presupuestos a la sociedad civil en el Parlament de Catalunya. EFE/Quique García

Natàlia Mas admitió que, pese a que se trata de unos presupuestos «muy expansivos», aun “hay grados de incertidumbre muy elevados” en la economía, por lo que la estimación de crecimiento del 1,7% podría no cumplirse. Previsiones como las de la Cambra de Comerç de Barcelona la elevan al 1,8%, pero otras, como la de BBVA Research, la rebajan al 1,5%.