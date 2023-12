El presidente del CGPJ reclama que los jueces no sean llamados a las «comisiones extravagantes» del Congreso

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha calificado a las comisiones parlamentarias creadas tras el pacto de PSOE con Junts como “extravagantes”, y reclamó que los jueces no sean llamados a declarar en ellas.

Así lo dijo en la entrega de los premios del Foro de Justicia y Discapacidad en el CGPJ, donde ha vuelto a exigir «rebajar la tensión que rodea al poder judicial para ir pasando páginas para fomentar una concordia que tanto necesitamos, y no somos indecentes», en referencia a acusaciones a jueces de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Guilarte: “No somos indecentes”

«No somos indecentes, me gustaría no volver a escucharlo, pues estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias de un orden constitucional establecido en el que, al parecer, hay quien no cree, pero que lo utiliza para sembrar la discordia«, ha añadido.

“Ruego con humildad que no se nos llame a comisiones extravagantes”, dijo Guilarte

Guilarte ha comentado que todos los parlamentarios le merecen «el más absoluto respeto» pero ha señalado: «Cuando desde la tribuna que el Estado les proporciona para defender sus propuestas nos desprecian, nos insultan, nos agravian y nos ofenden lo están haciendo a una gran mayoría de personas que han depositado su confianza en el sistema judicial».

Los ecos del ‘lawfare’

Sin mencionarlo, se ha referido al lawfare señalando que es un término para «edulcorar acusaciones inadmisibles» y se ha congratulado que el senador del PP José Antonio Monago se haya retractado de sus acusaciones al magistrado José Ricardo de Prada por la sentencia de la trama Gürtel.

«Creo manifestar el sentimiento de la práctica unanimidad de la carrera judicial si ruego con humildad que no se nos llame a comisiones extravagantes», ha insistido Guilarte.

Y también se ha congratulado por el hecho de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haya dicho que «los jueces no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación y que incluso su asistencia no tendría ninguna utilidad».

«Se reconoce ya sin titubeos la improcedencia de tales llamadas para explicar en una sede extravagante el proceder jurisdiccional», ha recalcado.

Pero ha apuntado que «si esas acertadas palabras hubieran sido defendidas en otro momento y escenario, quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo en documento alguno y a buen seguro nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido».

Además Guilarte ha advertido de que «no ayuda a la necesaria renovación» del CGPJ, pendiente desde hace cinco años al no llegar a un acuerdo PSOE y PP, «los desencuentros con los que cada día amanecemos».

Por otra parte, Guilarte, ha reclamado hoy la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuidos” y ha señalado que esa modificación es “imprescindible para tomar conciencia del nuevo modelo social de integración de la discapacidad en todas sus vertientes”.