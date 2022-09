El CIS de Tezanos sitúa a Sánchez como el ganador del cara a cara contra Feijóo

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ganador del cara a cara contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del pasado martes en el Senado para debatir el plan de ahorro energético, del que los populares están en contra.

Así, según la encuentra publicada este miércoles, el 29% de los encuestados considera que Sánchez se impuso ante Feijóo, que solo un 24% lo considera ganador. Sin embargo, el 26,1% considera que no hubo un ganador unánime en el cara a cara y el 19,5% señala que no sabe no contesta. Por lo tanto, como ya mostrabas otras encuestas, el cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo se saldó sin un claro ganador.

Otro dato interesante, es el poco interés que despertó el debate energético. Y es que solo el 21,1% de los encuestados siguió el debate, mientras que el 78,8% no miró el cara a cara entre el popular y el socialista. Además, del 21,1% que siguió el debate, solo el 9% lo hizo en su totalidad.

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo

La energía solo fue un pretexto. El debate entre ambos líderes estuvo marcado por el gran abanico de reproches mutuos, ataques y la imposibilidad de llegar a acuerdo alguno en lo que resta en la actual legislatura de Sánchez. El líder popular no dudó en usar todos sus comodines a su disposición, sabiéndose la amenaza, porque Sánchez se dedicó a hacerle una radiografía completa en lo que a sus incoherencias políticas se refiere.

Para el líder del PP, Pedro Sánchez es «un mal presidente en sus últimos momentos», algo que ha apostillado que no es un «insulto», sino una «crónica». Así, acudió a la Cámara alta para postularse como alternativa al actual Ejecutivo, al que ofreció su apoyo si rompía con sus actuales alianzas ante un momento «crítico» que vive el país y cesaba a los ministros de Unidas Podemos.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el cara a cara con Sánchez. EFE/ Juanjo Martín

Por su parte, Sánchez habló de los ataques que Feijóo le ha dedicado desde que accedió a la presidencia del PP, de llamar a su partido «sanchista», de gazapos que han protagonizado alguna de sus intervenciones en los últimos tiempos, de su acción de Gobierno en Galicia.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha intentado desacreditar al líder del PP por su «insolvencia» y «mala fe» y por haber utilizado a su juicio el insulto y la mentira «sin despeinarse» apoyado en los poderes económicos que le auparon a ese cargo.