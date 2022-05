Ciudadanos denunciará a diputados independentistas por desvelar secretos del CNI

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado este jueves que su formación denunciará a los diputados independentistas que han participado hoy en la Comisión de Secretos Oficiales porque podrían haber incurrido en revelación de secretos.

Según ha explicado el propio Bal a través de su cuenta oficial de Twitter, a ojos de la formación, algunos de los miembros de estos partidos que han participado en la comisión podrían, al haber dado explicaciones e impresiones a la prensa, haber incurrido en la revelación de datos que se han compartido en la Comisión.

Y es que la información compartida por la directora del CNI, Paz Esteban, acerca del espionaje a 18 políticos independentistas y autorizada por el Tribunal Supremo debía permanecer en secreto. «El Gobierno de Sánchez ha permitido a ERC, Bildu, Junts y la CUP acceder a los secretos de Estado. Desde Ciudadanos llevaremos a los tribunales a los diputados separatistas que han roto el secreto de la comisión», ha explicado, si bien es cierto que no ha especificado a quién.

No obstante, todo apunta a que la denuncia recaería sobre el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, pues el tuit va acompañado con una foto suya.

Además, Bal había ya había publicado otro tuit poco antes en el que aseguraba que «a Rufián le ha bastado un minuto para revelar a la prensa secretos de Estado».

Ha quedado muy claro por qué no queríamos al separatismo en la comisión de secretos oficiales. A Rufián le ha bastado un minuto para revelar a la prensa secretos del Estado.

«Ha quedado muy claro por qué no queríamos al separatismo en la comisión de secretos oficiales. A Rufián le ha bastado un minuto para revelar a la prensa secretos del Estado. Nuestra solidaridad con los servidores públicos del CNI, que ven cómo los atacan y comprometen su trabajo», ha aseverado.

En este sentido, Vox también se ha apuntado al carro, y es que el portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que no descartaban emprender acciones legales. «Han pasado breves minutos y no nos ha dado tiempo a revisar lo que se ha dicho de la comparecencia, pero no descartamos nada«, ha avanzado.

Lo cierto es que en virtud del Artículo 598 del código Penal, de haber cometido Rufián una hipotética revelación de secretos podría incurrir en un delito sancionado entre 1 y 4 años de prisión.

«El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años». Artículo 598 del Código Penal