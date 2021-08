Colau se defiende de los abucheos: “No voy a dejar que ningún silbato me cambie”

El arranque de las fiestas del barrio de Gracia dejó una imagen para el recuerdo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que apenas fue capaz de articular su discurso ante los abucheos continuados de los vecinos que entonaron una sonada pitada cuando tomó la palabra. Ahora, intenta pasar página de las críticas de un sector del independentismo.

La líder de Barcelona en Comú ha atribuido la escena a “un pequeño grupo de personas” y ha advertido que no alterará su hoja de ruta política a pesar del malestar generado entre los asistentes de las fiestas populares. “No permitimos que ninguna actitud sectaria estropee esta convivencia. No lo haré”, ha expresado en un mensaje en su cuenta de Instagram.

La primera edil de Barcelona ha reconocido que es habitual que en los festejos populares se cuelen críticas contra los dirigentes políticos, aunque ha reconocido su sorpresa por la intensidad del abucheo. “Lo que no me había pasado hasta ahora y me ha sorprendido es la insistencia en no dejarme ni comenzar el discurso”, ha remarcado.

“Ningún odio nos representa, sea cual sea el signo” Ada Colau, alcaldesa de Barcelona

La pitada prolongada llevó incluso al líder de Òmnium, Jordi Cuixart, pregonero de las fiestas, a intervenir. El líder social del independentismo tomó la palabra para pedir a los vecinos que cesasen, aunque no logró calmar las críticas contra la alcaldesa. “Formamos parte del mismo pueblo. No nos dejemos dividir porque lo que querría el Estado español es dividirnos”, advirtió entonces.

Colau atribuye los pitidos a sus discrepancias con el independentismo

La alcaldesa de Barcelona ha vinculado las críticas al sector independentista que no puso pegas al discurso de Cuixart, uno de los impulsores del referéndum de 2017 que fue condenado en el juicio del ‘procés’. “Él es independentista, yo no. Hemos tenido y tenemos posiciones políticas diferentes y siempre hemos podido debatirlas con el más absoluto respeto y encontrando puntos en común”, ha expresado Colau.

“Algunas personas están a favor de la independencia y otras personas que no. Y yo como alcaldesa estoy muy orgullosa de esta diversidad”, ha zanjado la primera edil.

Oriol Junqueras (ERC), Carles Puigdemont (Junts) y Jordi Cuixart conmemoran el 60 aniversario Òmnium Cultural en Francia. EFE/Quique Garcia

De hecho, el pregón sirvió como plataforma para que Cuixart continuase insistiendo en el discurso independentista e incluso advirtiese que la concesión de los indultos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no iba a provocar un cambio en su hoja de ruta. “Lo volveremos a hacer”, jaleó desde el balcón.

Su presencia ha provocado fuertes críticas entre la oposición. Grupos como el del Partido Popular o Ciudadanos han lamentado su elección como pregonero y han optado por no hacer acto de presencia en el arranque de las fiestas de Gracia como motivo de protesta.