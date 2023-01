Collboni abandona a Colau: sale del Gobierno de Barcelona para centrarse en su candidatura

A cuatro meses de las elecciones municipales, el presidente del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, abandona el gobierno municipal para impulsar su candidatura a la alcaldía. El hasta ahora primer teniente de alcalde en el ayuntamiento barcelonés comunicará este lunes a la alcaldesa Ada Colau su renuncia y dejará sus responsabilidades en el consistorio.

Según ha adelantado Cadena Ser, esta decisión no conlleva una ruptura total del pacto de gobierno con los Comunes en Barcelona, por lo que el resto de concejales socialistas seguirían hasta el final del mandato en el gobierno municipal. No obstante, con la salida de Collboni entrará como concejala en el ayuntamiento la socialista Núria Carmona, la siguiente de la lista socialista, aunque no adquirirá responsabilidades en el gobierno.

Collboni fue proclamado oficialmente candidato del PSC a la alcaldía de la capital catalana el pasado 5 de noviembre, por lo que será la tercera vez que se presenta a unas elecciones municipales. Una de las últimas encuestas lo sitúan como la tercera opción más votada, por detrás del candidato de Junts, Xavier Trias y ligeramente por detrás de la candidata de Barcelona en Comú y actual edil, Ada Colau.

Según esta encuesta, Collboni obtendría el 21,7% de los votos y empataría con Colau en 10 concejales, frente a los 12 concejales del que ya fuera alcalde de la Ciudad Condal, Trias. El cual se ha reunido ya con el PSC y no descarta que haya entendimiento para formar gobierno si se produce este escenario.

Marcar perfil propio

La intención de los socialistas de romper con Colau para ganar credibilidad en la campaña de las municipales estaba presente desde hacía meses en la cúpula del PSC, pero se ha alargado en el tiempo. Muchas voces socialistas ya daban por amortizado el poder acumulado en el Ayuntamiento de Barcelona y entendían que si Collboni quiere construir un discurso transversal y alejado de la deriva ideológica de Ada Colau, la única manera es hacer un cortafuegos con los comunes.

De hecho, los socios de gobierno han evidenciado diferencias en los últimos meses. El PSC ha querido marcar perfil propio en asuntos como el Plan de Usos del Eixample o la ampliación del aeropuerto de El Prat, donde Collboni ha defendido alargar la tercera pista y construir una nueva terminal satélite para aumentar la capacidad del complejo, en contraste con la oposición frontal manifestada por los comunes.