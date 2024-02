La Comisión de Venecia ofrece a los diputados avanzar su informe sobre la ley amnistía

La Comisión de Venecia, órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa, ofreció este jueves a los diputados adelantar su informe sobre la ley de amnistía que pidió el Senado, lo que podría hacer que se conozca mientras esta iniciativa legislativa es analizada de nuevo tras no ser avalada por el Pleno del Congreso.

Fuentes parlamentarias informaron de que este ofrecimiento fue realizado por los miembros de esta delegación que esta jornada se entrevistaron con los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

El encuentro forma parte de la ronda de entrevistas que este órgano celebrará en España para hacer el dictamen sobre la ley de amnistía que le pidió el Senado. Para ello, estos delegados se verán este jueves con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con los senadores, con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con las asociaciones judiciales.

En la reunión con los diputados, la Comisión de Venecia ofreció a los partidos adelantar su informe sobre la norma, que, en principio, iba a emitirse el 15 de marzo. Si se diera a conocer antes, su difusión podría coincidir con la nueva tramitación de la norma en la Comisión de Justicia.

La Mesa de la Cámara Baja ha dado inicialmente hasta el 21 de febrero para estudiar de nuevo esta iniciativa legal, aunque este plazo podría ampliarse otros 15 días si es necesario, lo que llevaría el plazo hasta el 7 de marzo. Las fuentes parlamentarias consultadas indicaron que algún partido solicitará anticipar el informe, lo que podría hacer que coincida con la nueva tramitación de la ley.

Estado de Derecho y ‘lawfare’

La entrevista con los diputados comenzó con una explicación de la visita por parte de la Comisión de Venecia, en referencia a que sus miembros trasladaron que hacía este informe a petición del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Los delegados solicitaron una serie de aclaraciones a los partidos políticos y luego los distintos portavoces, en un turno de diez minutos cada uno, expresaron las posiciones de sus fuerzas políticas respecto a la amnistía para independentistas catalanes.

En cuanto a las explicaciones solicitadas, los expertos, con el fin de valorar si la amnistía debilita el Estado de derecho en España, se interesaron sobre aspectos como por qué la norma se tramita como proposición y no como proyecto de ley del Gobierno. El procedimiento utilizado hace que la iniciativa la planteen los partidos y no el Gobierno, al tiempo que no son obligatorios los informes de los órganos consultivos.

Los delegados también hablaron de las llamadas ‘comisiones del lawfare’, sobre la llamada ‘operación Cataluña’ y sobre el hecho de que la amnistía no figure en la Constitución. También se trató sobre las enmiendas a la totalidad planteadas a la norma.

Por parte de los partidos, el PSOE y sus socios parlamentarios defendieron la conveniencia de la ley de amnistía, mientras que PP y Vox la cuestionaron y trasladaron el rechazo que está produciendo entre jueces y fiscales.