En el aire las comparecencias de todos los ministros de Sánchez en Bruselas por el 23J

El adelanto electoral de las elecciones generales que ha llevado a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el 23J no sólo ha acarreado el aplazamiento del discurso de inauguración de la presidencia española de turno de la Unión Europea, que arranca el 1 de julio. Al estar España sumida justo en el mes de julio en campaña electoral se da una situación inédita, sin precedentes -en Francia sucedió al final del semestre-, y ahora los calendarios se están ajustando a toda prisa.

Porque la lista de eventos obligatorios para arrancar los trabajos no es baladí, ni tampoco se puede escoger: primero, el tradicional viaje del Colegio de Comisarios al país que asume ese papel; después, el discurso de inauguración del presidente de la nación ante el Parlamento Europeo, que ahora ya se ha pospuesto a septiembre tras las quejas del PP europeo, y tercero, las visitas de todos los ministros miembros del Gobierno del país a comisiones de su ramo para exponer las prioridades de ese mandato ante sus pares en Bruselas.

Es justo esa tercera pata la que está en el aire. Distintas fuentes del Gobierno explican a ECONOMÍA DIGITAL que no hay planes concretos y que todavía no se ha tomado una decisión. «No con información, sino por sentido común, deberían aplazarse también, pero no hay nada seguro aún», deslizan desde la dirección de un Ministerio. «Estamos viendo qué hacemos. Vamos paso a paso», precisan otras voces de Moncloa.

De hecho, es algo que ni siquiera nadie más allá del entorno más próximo al presidente Sánchez, ni los propios encargados de diseñar las prioridades y las estrategias del semestre europeo en Moncloa, sabían. Así, según lo testado por este periódico, a día de hoy la orden es trabajar como si nada, pero sabiendo que existe la posibilidad de que estos eventos caigan. Fuentes comunitarias afirman que sería «lo lógico», porque sucederían la misma semana de las elecciones, esos ministros estarían en campaña electoral y, sobre todo, no tienen mayor seguridad de continuar al frente de sus carteras al terminar esa misma semana, incluso aunque volviera a revalidar el Gobierno el PSOE junto a Unidas Podemos.

Sánchez mueve el discurso de España a septiembre

Todas las presidencias del Consejo de la UE se abren con el tradicional discurso del presidente del país correspondiente en Estrasburgo. En el caso español, hubiera sucedido mientras el país se encuentra de campaña electoral tras el adelanto de las generales al 23J y por eso Sánchez canceló este viernes su intervención, prevista para el 13 de julio.

Así, y como confirman fuentes del Gobierno a Economía Digital, la comparecencia se aplaza al pleno del mes de septiembre del Parlamento Europeo. Lo comunicó formalmente este viernes a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Al posponerlo dos meses, se trata de facto de una renuncia, porque no será hasta septiembre cuando se forme el Gobierno y para entonces las encuestas no dibujan un panorama claro sobre quién será el inquilino de la Moncloa. De todos modos, desde el equipo del presidente insisten a ECONOMÍA DIGITAL que se trata «de un aplazamiento, no de una renuncia».

Cascada de cancelaciones

Pero no es la única. Fuentes comunitarias confirman a este periódico la cancelación de varias reuniones multilaterales. Un ejemplo de ellas es la misión de la Comisión de Empleo, que iba a España el 20, 21 y 22 de junio, pero se ha tenido que cancelar. ¿El motivo? No se hacen misiones europeas ocho semanas antes de unas elecciones de un país miembro.

No es la única. También sucede con todas las reuniones de comisiones del Parlamento Europeo con las distintas comisiones de los distintos países. En este caso, al estar el Congreso y Senado disueltos y celebrarse en Madrid, se han suspendido todas. Es el caso de la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo con todos los parlamentos de los 27. Así, se ha pospuesto a noviembre, pero fuentes comunitarias insisten en que «no tiene sentido hacerlo al final de la presidencia del país».

Ya lo reclamaba el PP europeo

El movimiento se da horas después de que el PP europeo emitiera una queja. El jefe del grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, pidió a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, que se retrasara a septiembre la comparecencia ante el pleno en la que se presentarían las prioridades de la presidencia española del Consejo, de forma que no coincida con la campaña electoral.

En una carta remitida este jueves y a la que Economía Digital ha accedido este viernes, Weber sugiere retrasar a septiembre la comparecencia prevista para la segunda semana de julio para que un potencial «recién elegido presidente del Gobierno» pueda entonces presentar las prioridades «fuera de las batallas políticas domésticas».

«Confío en que este pequeño ajuste a nuestro calendario institucional reforzará la legitimidad del proceso y nuestra capacidad para cumplir con nuestras prioridades comunes», pidió Weber, que consideró el discurso inicial de cada presidencia del Consejo «un momento institucional crucial en términos de rendición de cuentas».