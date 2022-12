Cónclave en el PP: Feijóo convoca a todo el partido para “la madre de todas las batallas”

En plena traca final del curso político, con un ambiente a punto de estallar en el Congreso de los Diputados y con todas las instituciones del Estado pronunciándose sobre las últimas decisiones del Gobierno, el Partido Popular quiere cerrar filas y estar preparados para lo que viene: un 2023 plagado de elecciones, como un examen constante, que concluirá con la cita más importante de todas, las generales que pueden aupar finalmente a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa.

Así, este lunes se celebrará una Junta Directiva Nacional en Génova, según ha podido saber Economía Digital, el máximo órgano del partido entre Congresos, que tendrá categoría de ordinaria. La última había tenido lugar en junio, por lo que la de este diciembre llega dos meses tarde, teniendo en cuenta el calendario que establecen los estatutos populares. En la de este lunes, la secretaria general, Cuca Gamarra, tendrá un papel destacado exponiendo el balance del partido para 2022.

El motivo no es otro que preparar «la madre de todas las batallas», en palabras del entorno del presidente Feijóo. El orden del día, según ha comprobado este periódico, no incluye, por el momento, nada que tenga que ver con la presentación de candidatos, sino que se trata más bien de un momento para apretar filas y motivar a todo el partido. La Junta Directiva Nacional la forman no sólo la dirección del PP, sino también los secretarios generales autonómicos, diputados senadores, alcaldes, presidentes de diputaciones o los parlamentarios europeos. En este caso, se prevé que esté toda la plana mayor del partido con la única excepción, por el momento, del barón de Murcia, Fernando López-Miras, al que le coincide la agenda con un acto junto al Rey y a Pedro Sánchez en su región por el estreno de la línea de Alta Velocidad.

Feijóo ya ha pedido generales

Fuentes de la dirección insisten en que es algo «propio de un fin de año intenso para el PP». A nadie se le olvida por Génova que arrancaron el año con otro liderazgo en el PP y que, por mucho que se hayan cerrado las heridas, el principal motivo del cambio de presidente -el poder alcanzar el Gobierno- está cada vez más cerca. Y cabe recordar que Feijóo ya ha reclamado elecciones a Sánchez.

«Tenemos que estar en 2023 con los dientes apretados», sintetizan las fuentes consultadas. No es poco lo que se juega el PP en cuestión de días y semanas: desde los cambios en el Poder Judicial, pasando por las reformas de los delitos de sedición y malversación, incluido el pronunciamiento esperado del Tribunal Constitucional al respecto y las negociaciones fuera de foco del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC, que vuelve a abrir el melón del referéndum de autodeterminación para Cataluña.

«Un 2023 con perspectivas electorales positivas»

Eso sí, los ánimos, por el momento, son buenos en la dirección del PP. «Arrancamos con las perspectivas electorales positivas y frente a doce meses con tres elecciones muy potentes». Esta Junta Directiva Nacional será 48 horas antes del último cara a cara entre Sánchez y Feijóo de todo el año, el miércoles en el Senado. Para ese momento, el líder popular ya ha registrado su pregunta para la sesión de control: «¿Cuál será su próxima promesa incumplida?».

Según los estatutos del PP, la Junta Directiva Nacional, dentro de su ámbito territorial de competencia, sirven para impulsar el cumplimiento de los programas y controlar la gestión del Comité Ejecutivo, recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y programas del Partido, así como velar por el cumplimiento de los Estatutos, convocar los Congresos del partido e incluso aprobar las coaliciones con otros Partidos y designar al candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno.