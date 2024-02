El Congreso de los Diputados rechazará ilegalizar partidos independentistas

El Congreso de los Diputados rechazará este martes tramitar la proposición de ley promovida por Vox para «garantizar la unidad de España», en la que se propone ilegalizar partidos «contrarios a la soberanía» del país, así como modificar los artículos 544 a 549 del Código Penal para recuperar el delito de sedición.

En la defensa de la toma en consideración de esta iniciativa, el diputado de Vox Carlos Flores repasó algunos de los puntos que contempla, como la regulación del referéndum, ya que como se lee en el texto «una determinada región no está facultada para someter a consulta la separación o desmembración de la nación, ya que esta forma parte de ese todo, de ese sujeto que es España».

Según Flores, el título de esta iniciativa tiene la «virtud» de «no ser engañoso», algo que «no podrán decir», mirando a la bancada socialista, quienes «han dividido en dos a los españoles proponiendo una ley con la que garantizar la impunidad de quienes antes habían divido en dos a los catalanes, colocando en el punto de mira la independencia de los jueces».

En su discurso, el diputado de Vox comentó que «si la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española cuestionar ésta equivaldría a cuestionar la base misma de nuestro sistema de libertades», por lo que «dinamitarla» no es «ni legítimo, ni legal ni tolerable».

Amnistía y Galicia

En el PSOE, el diputado Alejandro Soler acusó a Vox de hacer una «lectura interesada» de los artículos 1 y 2 de la Constitución y destacó que hablan de España pero «se olvidan de los españoles». Además, subrayó que defender España es «subir las pensiones» o generar un Ingreso Mínimo Vital para el que «no tiene de nada».

Deseó oír «con claridad» qué opina el PP de «la unidad de España» y comentó que «ahora conocemos que ya no ven delitos de terrorismo donde antes sí» y que «ya no ven que hay que problemas con los indultos». Criticó que «parece que no tiene problemas con la amnistía cuando han estado llevando a la gente a la calle a decir exactamente lo contrario».

El diputado del PP Manuel Cobo puntualizó que Vox expone en esta iniciativa cuestiones «coincidentes» en el «fondo» con propuestas presentadas por los populares, pero su formación votará en contra, que es «lo que desean para seguir diciendo que solo ustedes defienden la nación española», porque hay «muchas cuestiones en las que reiteradamente les hemos manifestado nuestro rechazo».

Cambiando de tema, Cobo manifestó que a los dos partidos del Gobierno de España los gallegos «les han dicho colorín colorado» en las elecciones del domingo. A su juicio, «Sánchez ha destrozado» el «suelo» del PSOE y «todavía le quedan más plantas hacia abajo hasta llegar donde la señora Díaz, ilustre gallega, que ha pasado de la marea al subsuelo».

Iniciativa

Por Sumar, Aina Vidal señaló que Vox es un partido que ve en la democracia «un estorbo» y que es un partido de «nostalgia absoluta del antiguo régimen, retrógrado» y «contrario a los derechos conquistados en la Constitución del 78». A su juicio, son una especie de «Carl Schmitt de rebajas», el jurista del Tercer Reich, «ese señor que fue la musa del autoritarismo».

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro denunció que la respuesta de «la extrema derecha a la situación actual se resume en el verbo prohibir», «prohibir partidos» y «encarcelar personas» y deploró que «han vestido como ley orgánica» su intención de «eliminar a los que molestan». Matizó a los de Abascal que «siempre han fracasado en España las medidas que propone Vox».

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dijo que este debate es un «deja vú» porque Vox ya ha presentado otras iniciativas «con el mismo contenido»: que los partidos que «no comulguen con su ideología» y «no crean en la unidad de España» se «encarcelen» y se apliquen «castigos mayores». Defendió que la posición de su partido es «un no rotundo».

Desde EH Bildu, Marije Fullaondo afeó que el objetivo de Vox es «retroceder en derechos y libertades» y aseguró que esta proposición de ley no es más que «otro ejemplo del odio y del miedo que le tienen a la democracia», nada más que «totalitarismo». «Nada nuevo cara al sol, perdón, bajo el sol», espetó con sorna.