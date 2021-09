El Consell per la Republica desconvoca la manifestación por Puigdemont

Las bases del independentismo han dado un paso en su movilización, después de que Carles Puigdemont haya quedado en libertad provisional. El Consell per la Republica ha desconvocado oficialmente la manifestación prevista para este domingo con el objetivo de protestar contra la detención del expresidente catalán.

La organización social ha decidido suspender los actos en las calles, después de que el Tribunal de Sassari permitiera este viernes por la tarde al líder de Junts abandonar la prisión de alta seguridad en la que se encontraba retenido. Ahora ya tiene libertad de movimientos, aunque debe regresar a la isla el 4 de octubre para la vista que resolverá su extradición a España.

El Consell per la Republica ha optado por abortar sus planes para no desgastar a sus bases a escasos días de la celebración del aniversario del referéndum de independencia de 2017, donde esperan canalizar todas las reivindicaciones del independentismo. “Animamos a todos a celebrar con vehemencia el éxito alcanzado en Alguer, así como a reclamar la independencia, este 1-O”, han afirmado en un comunicado.

El Consell pero la República considera una “victoria” la excarcelación de Puigdemont

La organización ha calificado la decisión de la Justicia italiana como una “nueva victoria desde el exilio” para Carles Puigdemont, a pesar de que la resolución todavía no es definitiva. El juez debe aún determinar si la orden de europea de detención solicitada por el Tribunal Supremo debe materializarse.

“Se ha demostrado que el trabajo realizado por el Consell en el exterior, es decir, la lucha jurídica, diplomática y política, son eficaces para lograr la república”, han subrayado.

⚠️IMPORTANT⚠️

📢Desconvocada la manifestació de demà a BCN



1⃣ El president @KRLS és lliure sense mesures cautelars

2⃣ S'ha tornat a demostrar que la lluita jurídica i diplomàtica des de l'exili segueix acumulant èxits

3⃣ Concentrem els esforços aquest 1-Ohttps://t.co/FTdLz4KJHq — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) September 25, 2021

La institución ha calificado la liberación de Puigdemont como una “embestida contra el Estado” en su estrategia para obtener rédito político a favor de la independencia entre la comunidad internacional. Algo que ya han enfatizado otros dirigentes políticos de peso como el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.

La cancelación de la manifestación también dará mayor protagonismo a Puigdemont en su agenda política por Cerdeña que se ha mantenido tras su salida de prisión. Esta misma tarde recibirá al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su número dos, Jordi Puigneró, que se han desplazado hasta la isla para brindarle su apoyo en todo el proceso y escenificar la unidad de las fuerzas independentistas.