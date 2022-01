Cs pide la comparecencia del conseller de Interior tras los gritos de “Anna Grau al paredón” de los independentistas

Ya son 628 los días en los que grupos de independentistas cortan en tráfico de la Meridiana, una de las principales avenidas de Barcelona. Protestan cada día sin descanso en torno a las 19.30 horas contra la sentencia del Tribunal de Supremo que metió en prisión a los líderes del procés tras el 1-O. Pero este martes se produjo una contramanifestación con cacerolas organizada por el colectivo Meridiana Sin Cortes -en la que estuvieron presentes diputados del PP, Vox y Ciudadanos- que concluyó con la intervención de la policía y una retahíla de acusaciones e insultos.

“Anna Grau al paredón”. Este es el eslogan que repitió en varias ocasiones por el megáfono uno de los manifestantes de Meridiana Resisteix, el grupo que reivindica la independencia de Cataluña y en el que se encontraba Fredi Bentanachs, ex-terrorista fundador de la extinta organización Terra Lliure, quien salió de la cárcel en 1983 . Pero estas no fueron las únicas palabras que le dedicaron a la diputada de Ciudadanos en el Parlament. “Me llamaron furcia, asquerosa, fascista y cuando les grabé intentaron tirarme el móvil al suelo”, relata Grau, columnista de Economía Digital, a este medio.

"Anna Grau, al paredon" berrean los esbirros del terrorista @FrediBentanachs a nuestra compañera y diputada @annagrauarias



Hoy y siempre, con los vecinos frente a los violentos. Estaremos ahí tantas veces se concentren contra los cortes de Meridiana



Escuchad lazis… VENCEREMOS pic.twitter.com/1Qyy0dci3V — Sonia Reina Sánchez 🟠🇪🇦 #LibertadConÑ (@ReinaSonia) January 4, 2022

Desde la formación naranja lamentan que los Mossos les pidieran que se retiraran. “Su idea de mantener el orden era que nosotros nos fuéramos. Me dijeron que me fuera porque no podían garantizar mi seguridad. Me llegaron a empujar (los manifestantes independentistas) y nos tiraron cigarrillos, pero a ellos no les pidieron los datos”, cuenta Grau.

Leer más: Arrimadas afronta una rebelión interna en Ciudadanos tras el fiasco en Castilla y León

Aunque explica que los agentes no actúan “así porque sí”, sino que estaban “cumpliendo órdenes”. “Los Mossos incluso se pusieron delante de la pancarta para que no se pudieran coger imágenes”, añade.

“Me llegaron a empujar y nos tiraron cigarrillos, pero a ellos no les pidieron los datos”

Por todo ello, Ciudadanos va a pedir la comparecencia del conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena. “Queremos depurar responsabilidades, esto parece la ciudad sin ley”, aseveran a este medio desde la formación que preside Inés Arrimadas, que consideran “incomprensible el apoyo del Govern y del Ayuntamiento” ante estos cortes de tráfico.

Vox reclama la dimisión de Elena

“Nosotros nos mantuvimos fuertes pese a las coacciones”, asegura Grau. No obstante, los manifestantes convocados por Meridiana Sin Cortes fueron los primeros en abandonar la zona, aunque al grito de “lo volveremos a hacer”, apropiándose así de la frase que repiten los presos ya indultados respecto al referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017.

Varias personas participan este martes en una concentración contra los cortes de la Avenida Meridiana por parte de grupos independentistas, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Junto a Anna Grau estuvo presente el también diputado de Ciudadanos Nacho Martín, el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, y el portavoz de Vox, Juan Garriga, quien reclamó la dimisión del conseller de Interior, al que acusa de ser el “máximo responsable” de los cortes de tráfico.

En el otro bando destacó la presencia del diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases. En total, en la suma de las dos protestas participaron alrededor de 160 personas.