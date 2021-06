El BOE publica los indultos de los presos independentistas

Ya es oficial. Este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica los indultos de los presos independentistas. El diario oficial recoge los nueve reales decretos del Ministerio de Justicia aprobados este martes en el Consejo de Ministros por los que se perdonan de manera parcial las penas de cárcel de los nueve líderes catalanes condenados por delitos de sedición y malversación.

Leer más: Todo lo que necesitas saber sobre los indultos de Pedro Sánchez

Tras más de tres años de prisión los exdirigentes –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Räul Romeva, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Dolors Bassa– quedarán hoy a mediodía en libertad. No obstante, esta medida de gracia no les conmuta la pena de inhabilitación, por lo que de momento no podrán volver a la vida política ni ocupar cargos públicos.

Esta medida de gracia tiene condiciones. Los responsables del procès no podrán volver a cometer delitos graves en los próximos años. Si no es así, el indulto quedará totalmente anulado. Si los indultados vuelven a reincidir el peso de la ley “volverá a caer sobre ellos y quedará en papel mojado todo esto”, aseguró este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Los expedientes pasan al Tribunal Supremo

El siguiente paso, una vez que se han hecho efectivos los indultos con la firma del rey y su publicación en el BOE, los expedientes pasarán al Tribunal Supremo que, como tribunal sentenciador, será el encargado de paralizar el cumplimiento de las condenas.

Seis de los presos del procés, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, participan en el acto unitario organizado por Òmnium Cultural a las puertas de la cárcel de Lledoners antes de su entrada a prisión tras haberles sido revocado el tercer grado. EFE/ Susanna Sáez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado esta decisión como un “gesto” para abrir una nueva etapa de diálogo que acabe con el enfrentamiento en Cataluña. En un artículo de opinión publicado este miércoles en El País, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que espera generosidad y respeto por parte de los presos liberados.

El presidente justificó esta medida por razones de utilidad pública que, según justificó, tienen que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. Pero, en una segunda lectura, a Sánchez le interesa blindar el apoyo de los independentistas para finalizar la legislatura.