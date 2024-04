Díaz quiere reformar el despido para que «no sea rentable»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de abordar una reforma del despido en el país bajo el propósito de adaptarlo a los estándares de la Carta Social Europea. En este sentido, ha apuntado entre los posibles cambios a una revisión de las causas que permiten el despido objetivo, que actualmente implica una una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades y puede aplicarse siempre que existan determinadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

«Es crucial fortalecer las razones que justifican el despido», ha destacado a lo largo de su comparecencia en el Senado para después recalcar que el «diseño» del despido en España no es conforme a la normativa europea. «Se puede despedir simplemente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto, no necesariamente porque tenga pérdidas, sino respecto a lo que había anticipado. Por lo tanto, «es necesario hacer algunos ajustes«, ha hecho hincapié durante su discurso en la Cámara Alta.

También ha apostado por introducir un mecanismo centrado en la reparación y que atienda a «factores personales». En este punto, ha querido dejar bien clara su intención de cambiar el despido para que se reparen los daños causados a la persona, pero sobre todo que sea «verdaderamente disuasorio» y «no sea rentable».

«Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados«, ha incidido y ha remarcado: Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir»

Incumplimiento de la Carta Social Europea

La ministra de Trabajo también ha centrado parte de su intervención en la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) sobre la denuncia de UGT respecto al incumplimiento de España de la Carta Social Europea en materia de despido. «Es fuente de derecho y hay que cumplir», ha afirmado con vehemencia.

A la vez, se ha referido a la importancia de reducir la jornada, una medida en el que avanza la negociación y que, ha reiterado, confía sacar con acuerdo. «Un acuerdo siempre es mejor que una imposición de parte«, ha defendido antes de señalar que trabajan en la mayor democratización de las empresas, en el participación de los sindicatos en los algoritmos o en la prevención de riesgos laborales en las empleadas de hogar.