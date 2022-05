El CGPJ planta al Gobierno en cuatro reuniones de trabajo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado plantón en las cuatro reuniones convocadas por el Ministerio de Justicia, a iniciativa de las asociaciones judiciales, para tratar «temas relevantes» que afectan al funcionamiento diario de la carrera. y que «son competencias del propio CGPJ».

Fuentes judiciales han informado a Efe de que el 8 de abril Justicia atendió la petición de las cuatro asociaciones -APM, Francisco de Vitoria, Foro Judicial y Jueces y Juezas para la Democracia- de celebrar un encuentro para escuchar sus peticiones, tras el I Congreso Interasociativo, celebrado en Albacete, en el que acordaron unas conclusiones.

Tras este encuentro, el Ministerio convocó una primera reunión el pasado 27 de abril a la que invitó a las tres asociaciones fiscales, a la Fiscalía General y al Consejo General del Poder Judicial, además de a las cuatro asociaciones judiciales.

Y lo mismo hizo el pasado 10 de mayo, en las tres reuniones celebradas el mismo día, ya en función de los tres grupos de trabajo establecidos: uno sobre retribuciones, un segundo sobre salud laboral, conciliación y jubilaciones y el tercero de carrera profesional, planta judicial y jueces de nuevo ingreso.

El CGPJ da largas al ministerio de Justicia

Sin embargo, nadie compareció en representación del Consejo pese a que se cursó una invitación expresa y formal para las cuatro reuniones, tal y como han confirmado a Efe fuentes del Ministerio. Desde Justicia explican que se excusaron con que «esas reuniones les coincidían con otros asuntos» y manifestando que «no descartan asistir a las próximas citas» en las que se están tratando «temas relevantes» que «son competencias del CGPJ».

De hecho, fuentes judiciales recuerdan que la agenda de temas a tratar afectan a la carrera judicial e, incluso, dependen del propio CGPJ, por lo que llama aun más la atención el hecho de no vengan. «No acabamos de entender el porqué ni las razones, ya que son temas que les interesan, por eso sorprende aun más que no den señales ni se comuniquen apenas, no están», explican las fuentes consultadas, que señalan que la próxima reunión está convocada para el 9 de junio, con dos de los tres grupos de trabajo

Dicho esto, la versión del Consejo es contradictoria con la de Justicia y el resto de las partes, ya que aseguran a Efe que el CGPJ «no ha sido convocado formalmente a esas reuniones», por ese motivo no han asistido.

Igualmente, subrayan que el cauce oficial para tratar los temas de estas reuniones son la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio de Justicia y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial.