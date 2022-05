Feijóo quiere retomar la negociación del CGPJ tras las elecciones andaluzas

El nuevo PP de Alberto Nuñez Feijóo está dispuesto a retomar la negociación con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez que pasen las elecciones andaluzas del 19-J. En el primer encuentro entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición el pasado 7 de abril ambos mostraron su predisposición para renovar «consensos básicos» en este asunto.

Pero el primer mes de Feijóo al frente de los populares no ha transcurrido en calma, tanto por el caso Pegasus como en materia económica por la necesidad de aprobar un decreto anticrisis, por lo que el dirigente gallego prefiere esperar a que haya pasado la «crispación» actual.

«Vamos a enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas

«Vamos a enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas y vamos a esperar a que acabe un periodo electoral muy importante en España, que son las elecciones andaluzas, y el PP se compromete a presentar una propuesta para la reforma y actualización del CGPJ», ha asegurado Feijóo este viernes en una entrevista en RNE.

Con Pablo Casado la línea roja esta clara: el PP pedía que fueran los propios jueces los que eligieran a los integrantes del CGPJ, una cuestión que desde Moncloa veían antidemocrática. Ahora Feijóo ha suavizado la posición de su partido: «Si el Gobierno quiere volver a pactar estaremos en disposición de volver a hablar con el gobierno, eso sí, con luz y taquígrafos, y con la postura del PP: regenerar el CGPJ y que los españoles conozcan nuestra postura», ha señalado.

«No es fácil pactar con alguien que no quiere pactar y que cuando lo necesita se decanta por el independentismo»

El dirigente gallego se está esforzando en demostrar que el PP es un partido de Estado que le tiende la mano al Gobierno para llegar a acuerdos y espera que al Gobierno le interese su propuesta y no siga «haciendo oposición a la oposición». «No es fácil pactar con alguien que no quiere pactar y que cuando lo necesita se decanta por el independentismo», ha apostillado.

«Hemos intentado, desde que llegué a la presidencia del PP, tender la mano al Gobierno en asuntos de estado pese a que Sánchez ha dicho que somos un partido de mangantes. El Partido Popular sin embargo evitó ayer que se quedara sin efecto el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo hemos vuelto a hacer. No estamos apoyando al Gobierno, apoyamos al Estado, y eso es no engañar a los ciudadanos, pero el gobierno no nos lo esta poniendo nada fácil», ha insistido.

Caso Pegasus: Feijóo pide a Sánchez que comparezca en el Congreso

El presidente del PP ha exigido al jefe del Ejecutivo que dé explicaciones en la Cámara Baja sobre el caso de espionaje tanto a miembros del Gobierno como a líderes catalanes. Pero también le ha recordado que «si el Gobierno quiere informarnos de algo por supuesto estamos a su disposición», ha indicado al ser preguntado si le pide a Sánchez un encuentro privado, al que no se ha negado. «Seguiremos apoyando no al Gobierno, sino al Estado», ha recalcado Feijóo.

Pero Sánchez evita por todos los medios un acercamiento con el PP y tiene como único objetivo recuperar la relación con sus socios de investidura para poder terminar la legislatura sin más contratiempos. ERC ha pedido una reunión entre Sánchez y Aragonès para cerrar la crisis Pegasus. Ya lo hizo también el propio president en un tenso encuentro con el jefe del Ejecutivo la semana pasada en el Cercle d’Economia. «Es muy grave, nos tenemos que ver a solas», le dijo.

El PP prefiere que las explicaciones del Gobierno sean en público. «Tiene que contar por qué nos engaña, si el presidente cumplió los protocolos de seguridad, si se ha espiado su teléfono público o privado, por qué en la comisión de secretos oficiales no ha dado información al respecto, si esto supone un debilitamiento en las relaciones internacionales y si esto cambia el consenso con Marruecos, Argelia y las Naciones Unidas«, ha espetado Feijóo.