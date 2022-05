Feijóo exige a Sánchez que comparezca en el Congreso por Pegasus antes de reunirse con Aragonès

Alberto Nuñez Feijóo tiene clara su estrategia. Al contrario que su antecesor al frente del Partido Popular, Pablo Casado, el dirigente gallego se está esforzando en demostrar que el PP es un partido de Estado que le tiende la mano al Gobierno para llegar a acuerdos. Sin embargo, las críticas a Pedro Sánchez no cesan, aunque ahora en un tono más suave, y este viernes al líder de la oposición le ha lanzado una advertencia: «Sería una falta de rigor y una falta a la dignidad de la cámara que el presidente vaya a dar cuentas a los independentistas antes que comparecer en el Congreso«, ha asegurado sobre el caso Pegasus.

Leer más: Feijóo deja en manos de Moreno los pactos con Vox en Andalucía

El presidente del PP ha exigido al jefe del Ejecutivo que dé explicaciones en la Cámara Baja sobre el caso de espionaje tanto a miembros del Gobierno como a líderes catalanes. Pero también le ha recordado que «si el Gobierno quiere informarnos de algo por supuesto estamos a su disposición», ha indicado al ser preguntado en una entrevista en RNE si le pide a Sánchez un encuentro privado, al que no se ha negado. «Seguiremos apoyando no al Gobierno, sino al Estado», ha recalcado Feijóo.

Leer más: El PP salva al Gobierno y permite tramitar la Ley de Seguridad Nacional

«Hemos intentado, desde que llegué a la presidencia del PP, tender la mano al Gobierno en asuntos de estado pese a que Sánchez ha dicho que somos un partido de mangantes. El Partido Popular sin embargo evitó ayer que se quedara sin efecto el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo hemos vuelto a hacer. No estamos apoyando al Gobierno, apoyamos al Estado, y eso es no engañar a los ciudadanos, pero el gobierno no nos lo esta poniendo nada fácil», ha insistido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo (d), en el Palacio de la Moncloa. EFE/ J.J. Guillén

Pero Sánchez evita por todos los medios un acercamiento con el PP y tiene como único objetivo recuperar la relación con sus socios de investidura para poder terminar la legislatura sin más contratiempos. ERC ha pedido una reunión entre Sánchez y Aragonès para cerrar la crisis Pegasus. Ya lo hizo también el propio president en un tenso encuentro con el jefe del Ejecutivo la semana pasada en el Cercle d’Economia. «Es muy grave, nos tenemos que ver a solas», le dijo.

El PP prefiere que las explicaciones del Gobierno sean en público. «Tiene que contar por qué nos engaña, si el presidente cumplió los protocolos de seguridad, si se ha espiado su teléfono público o privado, por qué en la comisión de secretos oficiales no ha dado información al respecto, si esto supone un debilitamiento en las relaciones internacionales y si esto cambia el consenso con Marruecos, Argelia y las Naciones Unidas«, ha espetado Feijóo.

Leer más: Feijóo deja en manos de Moreno los pactos con Vox en Andalucía

Es el conjunto de preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerse y son muy graves», ha continuado. «Tampoco nadie sabe por que han cesado a la directora del CNI. ¿Cómo se puede cesar a una persona por votar de manera legal y motivada?», se ha preguntado.

Feijóo: «Las medidas anticrisis el primer mes no han dado resultado»

El presidente del PP ha lamentado que el Gobierno no tuviera en cuenta sus propuestas para el decreto anticrisis y que se respaldara en Bildu para aprobarlo. Este viernes se ha conocido el dato confirmado del IPC de abril, que subió un 8,3% debido principalmente a la invasión de Rusia a Ucrania. «Es de las tasas más altas -ha reaccionado Feijóo-perjudica la recuperación del poder adquisitivo», ha añadido.

«Seremos el único país de Europa que no recuperaremos el PIB de antes de la pandemia»

En su opinión, las medidas anticrisis «el primer mes no han dado resultado». «Estamos en pleno pico de inflación. Los hidrocarburos siguen subiendo. España tiene un problema y no está dando resultados», ha lamentado.

«El gobierno ha endeudado a España (…) se ha dedicado a subir impuestos, el déficit y la deuda y no ha sido capaz de controlar la inflación. La política económica del gobierno no ha funcionado. No hay macro que no se haya cumplido.

Esto perjudica a las rentas. «O cambiamos la política económica o vamos a acabar la legislatura con el mayor nivel de deuda, impuestos… seremos el único país de Europa que no recuperaremos el PIB de antes de la pandemia», ha concluido.