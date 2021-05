El coronavirus quita a los españoles un año de esperanza de vida

La cifra de muertos por coronavirus en España roza ya los 80.000. Las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia son devastadoras, pero también las demográficas. En 2020 cayó la esperanza de vida en España un año, un retroceso que no se producía desde la Guerra Civil.

No obstante, existen diferencias entre la edad y el sexo. En primer lugar, y según datos publicados por El Confidencial, basándose en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el recorte de esperanza de vida ha afectado más a los hombres que a las mujeres.

Y, especialmente, afecta a las personas de alrededor de 65 años, cuya perspectiva de vida ha pasado de 19,54 a 18,72 años en el caso de los hombres y de 23,42 a 22,71 años en el caso de las mujeres. Es decir, la esperanza de vida es de 83,7 y 87,7 años, respectivamente.

Una anciana recibe una vacuna contra el coronavirus. España ha administrado las dos dosis al 40% de los mayores de 80 años al 30 de marzo de 2021 | EFE/Archivo

En 2020, según datos provisionales del INE, murieron en España 501.148 personas. La diferencia con el año anterior, cuando todavía no había irrumpido la Covid-19, es de 86.248 decesos más. Estas cifras son generales y no identifican los fallecimientos por el virus. Sin embargo, la diferencia cuadra con los 79.888 muertos que contabiliza el Ministerio de Sanidad hasta este jueves. Pero no solo el coronavirus ha provocado un aumento de mortandad en el último año.

En 2050 la esperanza de vida de las mujeres será de 90 años

Hay que tener en cuenta muchos otros factores. El colapso sanitario no ha permitido atender a otras enfermedades, por lo que hay personas que han muerto como consecuencia de la crisis sanitaria pero no con covid.

En el lado opuesto, apenas ha habido muertes por gripe y lo mismo ocurre con los accidentes de tráfico que, debido a las restricciones de movilidad en 2020 tan solo se notificaron 870 fallecidos en carreteras, la primera vez en la historia que se baja de 1.000, ha informado el citado diario.

No obstante, la esperanza de vida volverá a sus registros habituales este año. Según el último informe de la Comisión Europea sobre España, el llamado Ageing Report, la esperanza de vida aumentará de forma intensa en las próximas décadas.

Y, en concreto, en 2050 rozará los 85 años para los hombres y casi 90 para las mujeres. La evolución en las últimas décadas es clara. En 1991 la esperanza de vida de los hombres al nacer se situaba en 73,5 años. Por lo tanto, en casi 60 años ha crecido hasta 11,5 años.