El Gobierno nombrará a sus dos magistrados para el TC después de que el CGPJ alcance un acuerdo

El Gobierno ha respondido este martes al incumplimiento del CGPJ para nombrar a los magistrados del Constitucional dejando claro que esperará a que los vocales alcancen un acuerdo, que confían culmine en los próximos días, para después designar a los dos magistrados que le corresponden al Ejecutivo.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Justicia, Pilar LLop, ha pedido a los vocales que «hagan su trabajo» sin criticarles por el incumplimiento del plazo legal para que el CGPJ proponga sus dos magistrados para renovar el TC, hasta el punto de que ha asegurado que le parecería «injusto» que se descargara en ellos la responsabilidad por ello, que es el PP.

Llop ha dicho estar «segura» de que «en unos días» los bloques conservador y progresista alcanzarán un acuerdo, ya que los vocales tienen «una altísima responsabilidad» por «su posición institucional» pues «ellos juraron y prometieron cumplir la Constitución». Por tanto, ha continuado, «esperaremos a esa renovación para proceder al nombramiento de los magistrados que corresponden al Gobierno».

Ante el incumplimiento derivado de la posición adoptada por el sector conservador del CGPJ, Llop ha apuntado al PP porque si se hubiera renovado el Consejo no se habría llegado a esta situación, por lo que descargar toda responsabilidad en los vocales del Consejo le parecería «un poco injusto», si bien «es verdad que tienen que cumplir con la ley».

Carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea a Lesmes

La ministra ha vuelto a arremeter contra el líder del PP cuando ha sido preguntada por la carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, a quien respalda tras su duro discurso del año judicial, en el que amenazó con dimitir si el PP y el PSOE no se ponían ya de acuerdo para renovar el CGPJ.

Al respecto, ha dicho que entiende que haya escrito a Lesmes porque es «imprescindible dar normalidad institucional a nuestro país» tras cuatro años sin renovar el CGPJ. Pero lo que le preocupa es la posición del PP y de Feijóo, que tras el discurso de Lesmes «buscó no solo la tutela de la Comisión remitiendo cartas a Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reynders, cuando es una cuestión de su exclusiva responsabilidad, porque solo a él corresponde poner los nombres encima de la mesa». «Si no algo mucho más grave -ha seguido- que es que buscó la complicidad de la Comisión para que se incumpliera nuestra Constitución y no renovar el órgano de gobierno».

Pero «afortunadamente» la vicepresidenta «se ha manifestado en los términos que constan expresos en su carta» que son, consta en la carta, la «urgencia y prioridad absoluta» de renovar el Consejo y, después de eso, abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial «teniendo en cuenta los estándares europeos», algo que «la Comisión considera necesaria».

Mientras tanto y sin diálogo en el horizonte, LLop ha reiterado que el PSOE podría llegar a un acuerdo con el PP «en pocas horas», como así le trasladó a Feijóo en persona tras el acto del año judicial, solo tiene que poner sobre la mesa sus nombres y ele PSOE hará lo mismo con los suyos.