El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el Partido Popular pactaron antes de irse de vacaciones nuevas reuniones de cara a septiembre para desencallar la negociación sobre la renovación de los órganos constitucionales.

Los populares reclaman al PSOE acometer de inmediato la modificación del sistema de elección de los magistrados para que éstos sean elegidos por el Poder Judicial y Pedro Sánchez se niega.

Nada habría cambiado sino fuera porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha introducido un nuevo giro de guion a la historia. Y es que, según fuentes del PP, el magistrado lleva tiempo haciendo de mediador entre ambos partidos.

Según ha podido saber Economía Digital, Lesmes estaría “alineado al PSOE”, según cuentas fuentes populares, ya que insiste a los de Casado que pacten la renovación del CGPJ a cambio de un compromiso de los socialistas para modificar “a largo plazo” el sistema de elección de los 12 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Es decir, Lesmes pide al PP que acepte la promesa del PSOE de modificar el sistema de elección, pero a realizarse de cara en los próximos años y no de manera inminente como reclaman las asociaciones de jueces y los propios populares. De ahí el enfado de algunos en el entorno de Casado que son conocedores de estas conversaciones con el magistrado.

Los jueces cercanos al PSOE pidieron la ‘cabeza’ de Lesmes

Asimismo, desde el PP recuerdan que la asociación progresista de magistrados cercana al PSOE, Jueces y juezas para la Democracia, exigieron hace tres semanas la dimisión de Lesmes para desbloquear la renovación del Poder Judicial.

Una petición que ya enfrentó en su día a esta asociaciones con el resto de colectivos de magistrados que advirtieron que “esa no es la solución”. La ministra de Justicia, Pilar Llop, también se reunió primeramente con esta asociación desatando el malestar del resto, que pidió que se ciñera al protocolo habitual y recibiese a los colectivos de mayor a menor aforo.

La Comisión prepara una reunión con los jueces progresistas

La asociación progresista de magistrados también ha jugado sus cartas como el resto de colectivos y escribió a finales de julio una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para que la UE medie en la renovación entre ambos partidos.

En la misiva, la asociación profesional expone la “inaceptable situación” por la que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, y pidió a Reynders que estudie el asunto y se dirija a las instituciones españolas y al presidente del PP, Pablo Casado, para reclamarles un “cambio de actitud, talante democrático y respeto a las instituciones constitucionales”.

Según ha podido saber ED, la Comisión y el equipo de Reynders confirmaron la recepción de la carta y ya están trabajando para una reunión con la asociación progresista ante la falta de acuerdo de PSOE y PP.

Cabe recordar que el resto de asociaciones profesionales de la judicatura acudieron meses atrás a Bruselas y al Consejo de Europa. El informe sobre el Estado de Derecho de 2021 de la UE publicado el 20 de julio, ya trató como “desafío” la falta de renovación del CGPJ que “persiste ante la falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios órganos constitucionales”.

El texto también recuerda la reciente “retirada de una propuesta de reforma del sistema para la selección de sus jueces-miembros”. La medida registrada por PSOE y Podemos para alterar el sistema de mayorías para presionar al PP.

Para el comisario Justicia, Didier Reynders, que firma este informe, esta reforma “habría aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización”. Por ello, ya hizo un “llamamiento para establecer un sistema de elección de los jueces-miembros del Consejo por sus pares de acuerdo con las normas europeas”.

Pese a la mediación de Lesmes nada ha cambiado en el ánimo de los dos partidos. Los socialistas no esperan que los populares tuerzan el brazo fácilmente, mientras que los populares no se mueven de su postura para evitar que los suyos caigan en la irrelevancia antes de las elecciones.

La obligación legal de elegir a los vocales del Poder Judicial con una mayoría de tres quintos de diputados y senadores deja al PP con poder de veto sobre la renovación. Eso es algo que quiere remediar Podemos. Desde la formación morada piensan registrar de cara a septiembre una propuesta de modificación de las mayorías y así poder sacar a los populares de la ecuación.

Desde Podemos admiten que también servirá como “prueba de fuego” para que los socialistas voten o no favor de su socio de Gobierno y escenifiquen si quieren cerrarse al PP o no con su voto, mientras Bruselas sigue mirando de reojo. Una decisión “difícil de desencallar” según representantes de PSOE y PP que no ven futuro en que se renueve antes de dos años, que se celebrarán los comicios locales, autonómicos y generales.