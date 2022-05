El plan de Feijóo para la Moncloa: economía verde y política laboral de Rajoy

Si hay algo que ha aprendido Alberto Núñez Feijóo de la malograda presidencia de Pablo Casado en el PP es la importancia de elegir bien a los equipos y distribuir el poder en las autonomías. Y la designación de su flamante equipo económico, que liderará la pata más importante de todo su proyecto, es un fiel reflejo de esas intenciones.

El objetivo es cristalino: representar “desde ya” una “alternativa” al Gobierno de Pedro Sánchez, precisan fuentes del entorno del presidente a Economía Digital. Y para ello es clave mostrar todo el poderío en gestión que acumulan los populares gracias a sus gobiernos autonómicos.

El primer golpe sobre la mesa lo dio el líder del PP con el nombramiento de Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía y autor del cambio de la economía andaluza en una legislatura, como vicesecretario económico. Pero ahora ha apuntalado el mensaje: «Debíamos renovarnos y escoger a los mejores, con prontitud y sin fisuras. Y lo hemos conseguido», ha argüido este lunes ante sus barones.

Las líneas maestras, más allá de la fiscalidad

Las líneas maestras, más allá del modelo fiscal que se ha convertido en la bandera de este nuevo tiempo y que pretende reflejar la apuesta del PP por que el dinero esté “en mano de los ciudadanos”, pasan por volver a la política laboral de Mariano Rajoy, sin dejar de atender la conexión de la recuperación económica con las finanzas verdes.

No son baladí los nombres de las siete personas que forman este equipo económico. Feijóo hace gala de “lo previsible”, y para demostrar que este PP es merecedor de la confianza, no hay nada mejor, a sus ojos, que apostar por quien ya tiene experiencia en sus áreas.

“No podemos experimentar y probar perfiles”, explican fuentes de Génova a Economía Digital. Y por eso los elegidos son hombres como el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, y el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Marín, dos nombres más enfocados a las finanzas, a los números, a la contabilidad pura y dura.

El modelo de la reforma laboral

A este sanedrín se han unido también la consejera de Medio Ambiente de Madrid, Paloma Martín, y el ex director general del Ministerio de Empleo, Javier Thibault. Ellos dos son, quizás, los perfiles más diferenciadores.

De Martín comentan desde su entorno a Economía Digital que se trata de “una gran gestora” que se puso el objetivo en la Comunidad de Madrid de impulsar una economía verde y «dirigir los esfuerzos a mejorar el medio ambiente y la biodiversidad«.

Thibault, por su parte, es el ideólogo de la reforma laboral que llevó a cabo la ministra de Trabajo Fátima Báñez. Él fue el impulsor de las medidas más audaces de aquella legislación, que se granjeó el favor de los organismos internacionales.

“Ese es el modelo”, confirman fuentes de la dirección a este periódico. “La elección de Thibault tiene su relevancia: abrazar un modelo que hizo que este país que estaba en crisis cambiaran las tornas. España ha vivido del modelo laboral de Rajoy hasta hace dos meses. Sánchez y una ministra de Trabajo comunista han sobrevivido a la pandemia gracias a nuestra política laboral”, insisten.

“No es una carrera de fondo, es un esprint”

Los dos últimos elegidos para este dream team son el ex consejero de Hacienda de Baleares, José Vicente Marí, y el senador palentino Jorge Martínez Antolín. No sólo para reflejar la diversidad autonómica y no circunscribir esa buscada y ansiada pluralidad al eje gallego-andaluz que domina Génova, sino porque Marí, por ejemplo, tiene experiencia en las diferentes sensibilidades económicas y regímenes de las comunidades autónomas.

Finalmente, Martínez Antolín focalizará su trabajo en el peso productivo de la agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural.

“La economía va a ser lo que pivote toda nuestra alternativa”, indican desde Génova. “El equipo es muy importante y tendrá recorrido. Vamos a lo previsible: gente que ya está gestionando cosas, que, si hay un problema que afrontar, haya quien sepa afrontarlo desde el minuto uno”.

La actitud de los cuadros de Feijóo es que llegar a la Moncloa “no es una carrera de fondo, es un esprint”. Más aún, viendo la situación económica actual. “Hay inflación, subida de tipos de interés, hipotecas encarecidas, también coste de los hidrocarburos… Estamos listos desde ya”.