El PP arrastra al PSOE a su terreno para retocar el ‘sólo sí es sí’ aunque mantiene «dudas jurídicas»

La reforma de la ley del ‘Sólo sí es sí’ no va a ser un trámite fácil para el Gobierno. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido a los socialistas que para el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no es suficiente que el presidente Pedro Sánchez haya pedido disculpas, sino que tiene que haber «consecuencias». Además, aparte de las enmiendas ya pactadas entre ambos grupos parlamentarios, el foco para los suyos está en garantizar la «seguridad jurídica en la protección de las mujeres», porque, aún y de momento, tienen «dudas».

«Queremos volver a una legislación con penas más graves», ha asegurado Sémper. «Si no se nos garantiza los efectos que apelan a la seguridad jurídica necesaria, todo es posible», ha continuado, dejando la negociación aún en el aire a pesar de que diversas fuentes de la dirección del grupo parlamentario del PP aseguran a ECONOMÍA DIGITAL que está cerrado. Pero el motivo de la prudencia de Génova es que, en palabras del portavoz, no querrían verse «semanas después con una chapuza no resuelta». «No vamos a ser colaboradores necesarios».

Así, y si esta ley se consigue cambiar el jueves en el Congreso, que es cuando se vota en el Pleno, «los efectos de esta ley no van a cesar», ha recordado Sémper. «Hay en torno a cinco mil hombres privados de libertad por ser acosadores sexuales o pederastas. Esos cinco mil, aunque cambiemos la ley el jueves, van a ser objeto de revisiones a la baja de sus penas. Es un daño que no se puede corregir», ha lamentado. «Lo que vamos a intentar corregir es que los delincuentes que cometen estos delitos aborrecibles se vean sujetos a la legislación anterior».

Acuerdo en penalizar la distribución de imágenes

La idea del PP es que algunas enmiendas se incorporen en la ponencia de la Comisión de Igualdad en la que se está negociando «a través de transaccionales con el PSOE». Entre ellas, destaca el tema de la distribución de imágenes y dispositivos móviles que se despenalizó con la aprobación de la ley. «Pero sigue habiendo temas abiertos. Queremos seguridad jurídica en la protección de las mujeres», insisten desde el grupo popular en el Congreso en conversación con este periódico.

Es por ello que Sémper ha exigido a Sánchez que, además de pedir perdón a las víctimas por los efectos de la Ley del sólo sí es sí, asuma alguna responsabilidad, «porque en siete meses las disputas entre las dos partes del Gobierno

y su soberbia han provocado la rebaja de condenas a 1.000 depredadores sexuales y pederastas, y 100 excarcelaciones». “Es una vergüenza inasumible en una democracia garantista de los derechos de las mujeres y los niños».

“Si nos hubieran hecho caso hace siete meses, el panorama sería diferente”, ha lamentado Sémper tras las críticas e insultos lanzadas contra el PP por votar en contra de esta Ley y querer modificarla desde el mismo momento en que se aprobó. “Esta Ley nació para proteger a la coalición electoral y lo que ha hecho es poner en la picota a las mujeres, y a los niños y niñas de nuestro país”.

«Las elecciones», la motivación del PSOE

Ante las más de mil rebajas de penas y cien excarcelaciones de agresores sexuales, el presidente del Gobierno tiene según el PP «muchos ministros donde elegir» para que «alguien asuma algún tipo de responsabilidad», ya que la ley la remitió al Congreso el Consejo de Ministros, que es un «órgano colegiado». El PP acusa al Ejecutivo de haber aprobado la ley a sabiendas de los perjuicios que iba a provocar, porque avisó este partido y también lo alertaron según Sémper los entonces ministros Carmen Calvo y Juan Carlos Campo.

Sobre qué ha cambiado de entonces a ahora para que el PSOE varíe su posición, el PP lo tiene claro: las elecciones. «Ha cambiado el calendario, hay elecciones. El calendario electoral achucha», ha recordado el portavoz. «Nos insultaron, nos despreciaron y hoy necesitan los votos del PP para modificar la ley este jueves». Y eso, a pesar de ello, es una buena noticia en Génova, porque podrán adecuar la reforma a lo que consideran «imprescindible».