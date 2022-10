El PP critica que los PGE de 2023 supogan «190 millones diarios de deuda»

La secretaria general y portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este sábado que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 vayan a suponer «190 millones diarios de deuda», con lo que a la postre más que unos Presupuestos Generales del Estado son «una gran hipoteca general del estado, que es una cosa bien diferente».

En un acto del partido en Canarias, Gamarra ha proclamado que Pedro Sánchez es «el presidente que ha endeudado a los españoles en el menor tiempo» y que su legado será el de haber «hipotecado el futuro de esta generación y de las próximas».

En esta línea, la secretaria general del PP ha insistido en que estos son los presupuestos que «le vienen bien a Sánchez para seguir cómodo en Moncloa«, no los que buscan «mejorar la vida de la gente». «Con la propaganda no se puede gobernar desde la responsabilidad y Sánchez tiene mucho de propaganda. Este país no necesita un Sánchez, sino un gobierno responsable», ha zanjado.

«Hipotecas políticas que no hemos votado»

Por otra parte, Gamarra ha señalado que Sánchez no solo va a dejar hipotecas económicas con los presupuestos, sino también “hipotecas políticas que no hemos votado y que rechazamos mayoritariamente en este país”.

La portavoz parlamentaria del PP ha reclamado a Sánchez que explique cuál es el compromiso personal que dijo tener con los independentistas para tratar el delito de sedición y se preguntó si con la reforma del delito de sedición “les vas a salir gratis”.

Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno que explique a todos los españoles “con quién, cuándo y qué significa” ese compromiso personal al que se refiere Sánchez y si va a pactar con Bildu «acercamientos y terceros grados» para presos etarras».

Enmienda a la totalidad

Gamarra ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno de por qué «no retira» un proyecto de presupuestos con un cuadro macroeconómico «desfasado» y que «nadie avala«.

Leer más: El PP presenta una enmienda a la totalidad de los PGE

De hecho, el PP presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas para 2023 en el Congreso que se votará la próxima semana, aunque previsiblemente no saldrá adelante por no sumar los apoyos necesarios.